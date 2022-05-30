‘Dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine çarptı

KIRIKKALE’de, ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, kendisini takip eden motorsikletli polis ekibine çarptı. Kazada, 2’si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 20.45 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ş.Ş. (21) yönetimindeki 40 DL 797 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarın uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre ‘Yunus’ ekipleri ile yaşanan takibin ardından Ş.Ş., Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağına geldiğinde kendisini takip eden Yunus ekiplerinin motosikletine çarpıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Olayda, motosikletten düşen polis memurları C.A. ve A.K. yaralandı. Yaralı olarak kaçan Ş.Ş. ise olayı gören bir vatandaş tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler ile şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan sürücüye ehliyetsiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanma ile trafiği tehlikeye düşürmekten 20 bin TL idari para cezası uygulandı.

(DHA)