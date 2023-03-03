‘Dur’ ihtarına uymadı: Otomobilinden 22 kilo esrar çıktı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobilde, 22 kilo esrar ele geçirildi; 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi’nde meydana geldi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan O.D. (26) yönetimindeki 52 AH 042 plakalı otomobil, takibe alındı. Polis, takibin ardından aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 22 kilogram esrar ele geçirildi.

O.D. ile yanında bulunan D.B. (35), gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüpheliler ile bağlantısı bulunan B.K.’yi (36) de gözaltına aldı.

(DHA)