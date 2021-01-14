Dünyanın en eski mağara çizimi keşfedildi

Endonezya’da arkeologlar, Sulawesi adasında yer alan Leang Tedongnge Mağarası’nda dünyanın en eski hayvan çizimini keşfetti. Yetkililer, mağarada yer alan domuz resminin 45 bin 500 yıl önce çizildiğini belirtti.

Endonezyalı arkeologlar tarafından yürütülen araştırmaların sonucunda, dünyanın eski eski mağara çizimi keşfedildi. Arkeologlar tarafından 2017 yılında yürütülen keşif araştırmalarının sonucunda Endonezya’nın Sulawesi adasında kireçtaşı kayalıkları üzerinde yer alan Leang Tedongnge Mağarası keşfedilmişti. Arkeoloji dünyasının dikkatini çeken keşfinin ardından yürütülen çalışmaların sonucunda bilim dünyasına ışık tutan bir keşfe imza atıldı.

Leang Tedongnge Mağarası’nın derinliklerine inen arkeologlar, mağara duvarlarına çizilmiş domuz resimlerini keşfetti. Arkeologlar tarafından yürütülen araştırmaların sonucunda 3 adet Selebes Yaban Domuzu figürü içeren resmin, 45 bin 500 yıl öncesine ait olduğu belirlenirken 136 santime 54 santim boyutundaki resmin, karanlık kırmızı okra ile çizildiği ifade edildi.

Mağara resminde 3 adet Selebes Yaban Domuzu figürünün yanı sıra 2 adet el resminin bulunduğunu ileten yetkililer, domuz resimlerinden sadece 1 tanesinin günümüze kadar korunabildiğini ifade etti. Aynı zamanda arkeologlar, keşfedilen resmin bilinen en eski mağara çizimi olduğunu bildirdi.

Mağara resmi hakkında açıklamada bulunan Avustralya Griffith Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Adam Brumm, “Domuzun, diğer 2 Selebes Yaban Domuzu arasındaki bir kavgayı veya sosyal etkileşimi gözlemliyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Mağara resminin Uranyum Dizisi İzotop Yaş Belirlemesi tekniği ile en az 45 bin 500 yaşında olduğunu aktaran Avustralya Griffith Üniversitesi Profesörü Maxime Aubert, “Bu resmi yapan insanlar tamamen moderndi, tıpkı bizim gibiydiler, sevdikleri herhangi bir resmi yapabilecek tüm kapasiteye ve araçlara sahiptiler” dedi.

Öte yandan bölgede dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşam süren Bugis topluluğu tarafından arkeologlara yapılan açıklamada, mağaranın daha önce hiçbir batılı tarafından keşfedilmediği ifade edildi. Aynı zamanda yetkililer, yağışlı mevsimlerde sular altında kalması nedeniyle mağaraya yalnız kuru mevsimlerde girilebildiğini belirtti. (İHA)