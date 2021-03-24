Dünyanın en büyük tuval resmi dudak uçuklatan rakama satıldı

İngiliz ressam Sasha Jafri tarafından çizilen dünyanın en büyük tuval resmi, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Dubai kentinde 62 milyon dolara (493 milyon 513 bin TL) satıldı.

Dünyanın en büyük tuval resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren ve Sasha Jafri tarafından çizilen resim, BAEnin Dubai kentindeki müzayedede 62 milyon dolara alıcı buldu. Tamamlanması 7 ay süren resmin 70 farklı parçadan oluştuğu, 17 bin metrekare büyüklüğünde olduğu ve yapımının 7 ay sürdüğü ifade edildi.

GELİR, HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

Tablonun satışından elde edilen gelirin Dubai Cares, UNICEF, UNESCO ve Global Gift Foundation hayır kurumlarına bağışlanacağı ifade edildi.

Eserin yeni sahibi Altius Gestion International Holding’in CEO’su Andre Abdoune, “Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim” ifadelerini kullanarak, Jafrinin tabloya sevgisini kattığını belirtti.

(DHA)