Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Tunceli’de binlerce kişiye konser verdi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Serenad Bağcan, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde binlerce kişiye konser verdi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Mezzosoprano Serenad Bağcan, Munzur Nehri üzerinde arıtma tesisi kurulması amacıyla Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ücretsiz konser verdi. Konsere, Tunceli’nin yanı sıra civar illerden binlerce kişi katıldı. Say ve Bağcan, ünlü şairlerin şiirlerinin yanı sıra “Dersim Dört Dağ İçinde” türküsü ile Zazaca bir eser de seslendirdi.

Ovacık’ta Munzur Nehri kıyısında düzenlenen dinletinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bu doğal güzellikleri, bu temiz sularımızı gelecek nesillere taşımalı ve korumalıyız. Bu amaçla başladığımız temizleme çalışmamıza siz dostlarımızın da katılmasını istiyoruz. Yakın zamanda belediyemizin başlattığı ama büyük ekonomik krizlerle durma noktasına gelen Munzur’u atıklardan arındırma ve onu özgürleştirmek için arıtma tesisimize katkı sunmanızı bekliyoruz” dedi.

Dinleti öncesinde kısa bir konuşma yapan piyanist Fazıl Say, “Böyle güzel bir kalabalığın içinde olmak bizim için büyük onur. Munzur’un özgür akması için biz de naçizane katkılarımızı sunmak ve sizlerle dayanışma içinde olduğumuzu, yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tunceli’den, çevre illerden ve Türkiye’nin her yerinden gelen misafir seyircilerimize özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kente ilk defa geldiğini aktaran Say, “Ben ilk kez geliyorum Tunceli’ye, Ovacık’a, Dersim’e diyelim. Ama bu yöreden, bu diyardan çok insanla tanıştım. Ve hep aydın insanlardı. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu, ne kadar aydın insan olduğunu bilmenin gururu içindeyim” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından ünlü şairlerin şiirlerinin yanı sıra babası Ahmet Say için yazdığı eseri de piyano ile çalan Say izleyicilerden büyük alkış aldı. Serenad Bağcan da “Dersim Dört Dağ İçinde” türküsü ile Zazaca bir eser seslendirdi.

Konser, Say ve Bağcan’a çiçek verilmesiyle sona erdi.

