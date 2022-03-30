Dünyaca ünlü kuruluş seçti: İşte en iyi 23 Türk yemeği

Türk mutfağının cezbedici lezzetleri her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu defa da CNN, Türk yemeklerinden, mutlaka denenmesi gereken 23 lezzeti seçti.

Akdeniz kıyılarından zeytinyağlı yemekler, Orta Anadolu’dan doyurucu hamur işleri, Doğu ve Güneydoğu’dan hafif baharatlı tatlar… Geleneksel Türk yemekleri, özveri ve tutkuyla mükemmel bir şekilde yuvarlanmış, yoğrulmuş, şekillendirilmiş ve pişirilmiş lezzetli taze malzemelerle bir araya getiriliyor.

Özellikle kebap öne çıksa da çok daha farklı lezzetler de Türk mutfağını renklendiriyor.

İşte kebabın ötesinde en iyi 23 Türk yemeği:

PİYAZ

EZOGELİN ÇORBA

ŞAKŞUKA

KISIR

MERCİMEK KÖFTE

YAPRAK SARMA

İNEGÖL KÖFTE

İSKENDER

CAĞ KEBABI

HAMSİLİ PİLAV

PERDE PİLAVI

MANTI

TESTİ KEBABI

GÖZLEME

PİDE

SU BÖREĞİ

SİMİT

LAHMACUN

ÇİĞ KÖFTE

BAKLAVA

DONDURMA

LOKUM

EKMEK KADAYIFI