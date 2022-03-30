Dünyaca ünlü kuruluş seçti: İşte en iyi 23 Türk yemeği
Türk mutfağının cezbedici lezzetleri her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu defa da CNN, Türk yemeklerinden, mutlaka denenmesi gereken 23 lezzeti seçti.
Akdeniz kıyılarından zeytinyağlı yemekler, Orta Anadolu’dan doyurucu hamur işleri, Doğu ve Güneydoğu’dan hafif baharatlı tatlar… Geleneksel Türk yemekleri, özveri ve tutkuyla mükemmel bir şekilde yuvarlanmış, yoğrulmuş, şekillendirilmiş ve pişirilmiş lezzetli taze malzemelerle bir araya getiriliyor.
Özellikle kebap öne çıksa da çok daha farklı lezzetler de Türk mutfağını renklendiriyor.
İşte kebabın ötesinde en iyi 23 Türk yemeği:
PİYAZ
EZOGELİN ÇORBA
ŞAKŞUKA
KISIR
MERCİMEK KÖFTE
YAPRAK SARMA
İNEGÖL KÖFTE
İSKENDER
CAĞ KEBABI
HAMSİLİ PİLAV
PERDE PİLAVI
MANTI
TESTİ KEBABI
GÖZLEME
PİDE
SU BÖREĞİ
SİMİT
LAHMACUN
ÇİĞ KÖFTE
BAKLAVA
DONDURMA
LOKUM
EKMEK KADAYIFI