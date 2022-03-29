Dünya şampiyonu Rusya’ya karşı savaşırken öldü

Ukraynalı kickboks dünya şampiyonu Maksym Kagal, Mariupol kuşatmasında Rusya’ya karşı savaşırken öldürüldü.

Ukrayna’nın kickboks dünya şampiyonu sporcusu Maksym Kagal’ın antrenörü, kuşatma altındaki Mariupol şehrinde Rusya’ya karşı savaşan Kagal’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

30 yaşındaki Maksym Kagal, Ukrayna’nın Azak Taburu Birliği’nin bir parçası olarak Rus güçlerine karşı girdiği çatışmada öldürüldü. Antrenör Oleg Skirta, Facebook’tan yaptığı duyuruda, “Ne yazık ki, savaş en iyileri alır. Maksym Kagal, 25 Mart’ta Azak Özel Kuvvetler Birimi’nin bir parçası olarak Mariupol şehrini savunurken öldü. İyi uykular kardeşim, intikamını alacağız” ifadelerini kullandı

Kremenchug şehrinde doğan yetenekli kickboksçu, 2014 yılında ISKA takımıyla dünya şampiyonu olmuştu. Antrenörü tarafından “Ukrayna takımındaki yetişkinler arasında ilk dünya şampiyonu ve düzgün bir insandı” sözleriyle tanımlanan Kagal, Mariupol şehrinde bir tiyatronun bombalanması sırasında 300 kişinin öldüğü gün hayatını kaybetti.

Mariupol şehrinin üzerinde sorti yapan 25 Rus bombardıman uçağı, tüm binaların yüzde 90’ına hasar verdi ve şehir tam anlamıyla yıkılmış durumda. Yaklaşık 14 bin özel Rus askeri tarafından çevrelenen şehirde, 400 bin kişi elektrik ve su olmadan yaşam mücadelesi veriyor.