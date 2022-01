Dünya Sağlık Örgütü’nden Omicron açıklaması

Tüm dünyada Omicron vakalarının rekor kırdığı dönemde Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni bir açıklama geldi.

Tüm dünya koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle endişe yaşarken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yeni bir açıklama geldi.

Cenevre’de DSÖ İcra Kurulunun 150’inci oturumunda konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçen hafta DSÖ’ye ortalama her üç saniyede bir 100 vaka rapor edildiğini ve her 12 saniyede bir kişinin de COVID-19’dan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dr. Tedros Omicron varyantının son varyant olduğunu söylemenin ve salgında sona gelindiğini varsaymanın tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

‘DAHA FAZLA VARYANT ORTAYA ÇIKACAK’

DSÖ Genel Direktörü “Aksine, küresel olarak koşullar daha fazla varyantın ortaya çıkması için ideal durumda” diye konuştu.

DSÖ üyesi ülkelere seslenen Dr. Tedros sağlık sistemleri, ekonomi ve sosyal yaşamı böylesine etkileyebilecek sağlık tehditlerini durdurmaya öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Tedros pandemide 2 yıl dolarken 5.5 milyondan fazla kişinin öldüğünü ve 350 milyon vaka rapor edildiğini ancak bu rakamların da gerçek rakamların altında olduğunu belirtti.

DSÖ Genel Direktörü “COVID ile yaşamayı öğrenmek virüsün at koşturmasına izin vereceğiz anlamına gelemez. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktan her hafta 50 bin kişinin ölmesini kabul edeceğiz anlamına gelemez. Her gün tükenmiş sağlık çalışanlarının ön saflara gittiği sağlık sistemlerimiz üzerindeki kabul edilemez yükü kabul ederiz anlamına gelemez” diye vurguladı.