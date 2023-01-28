Dünya mı değişti, karakterler mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen eylülde:

“Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demişti…

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Türkiye’yi “kibirli saldırganlıkla” suçlayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Erdoğan’ın bu nobran sözlerine…

5 ay sonra…

Küstah bir cümleyle cevap verdi…

Bakın ne dedi:

“Bu saçmalıklarla uğraşmaya vaktimiz yok. Bir gece ansızın geleceklerini söyleyip atıp tutanlar, bir sabah uyandıklarında acı gerçekle karşılaşabilir…”.

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Başbakanlarımızdan rahmetli Bülent Ecevit ise bir şiirinde şunları söylemişti:

“Sıla derdine düşünce anlarsın

Yunanlıyla kardeş olduğunu

Bir Rum şarkısı duyunca gör

Gurbet elde İstanbul çocuğunu…”.

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Dünya mı değişti?..

Politik liderlerin: Karakterleri mi?..

Acı ama gerçek



Güvendiğim bir arkadaşım anlattı…

Geçen hafta bankaya gidiyor…

Hesabından 30.000 pound çekmek istiyor…

Bir süre bekletiyorlar…

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Beklerken cep telefonu çalıyor…

Arayan:

MASAK…

“Parayı niye çekiyorsunuz?.. Ne yapacaksınız?” diye soruluyor…

“Ev alacağım” diyor arkadaş…

Ve…

Parayı çekebiliyor…

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Dijital teknoloji sayesinde:

“Mükemmel bir denetim” de diyebilirsiniz…

“Gereksiz bir işgüzarlık” da…

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Ama…

Telefon eden görevliyi suçlayamazsınız…

Burası:

Emirin demiri keseceğine inananların çoğunlukta olduğu:

Bir ülke…

Çocuk gibi

Haber:

AKP’li eski vekil Şükrü Ayalan’ın, 50 Euro’luk ilacı SGK’ya 3.750 Euro’ya sattığına ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

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Küçük bir çocuğa:

“Saklan” dediğinizde hemen gözlerini kapar…

Sizi görmeyince…

Sizin de kendisini görmediğinizi zanneder…

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Bu habere erişim engeli getirenler:

Saklambaç oynayan:

Çocuk gibi…

Ne olacak?

Erdoğan’a muhalif…

Kılıçdaroğlu’na ise saygılı(!) olan kriptolar diyor ki:

“Kemal Bey cumhurbaşkanlığına yakışır, kendisini severim ama aday olursa, Kemal Bey aday gösterilirse, seçim kazanma şampiyonu Erdoğan’a karşı kaybeder…”.

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Galatasaraylı olup, Okan Buruk’u “karizmatik” olmadığı için beğenmeyenler de…

İlk yarıyı Fenerbahçe’den 4 puan önde tamamlayan Okan Buruk’u değil…

Fatih Terim’i istiyorlar…

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Okan Hoca’yı görürsem:

“FB maçına çıkmadan önce futbolcularınıza ‘Bu maçı kazanamayız… Onların sahası… Hakemler de onlardan yana…’ mı dediniz, yoksa “Siz kazanacaksınız’ mı dediniz” diye soracağım…

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Bu arada:

“Kemal Bey kazanamaz” diyenlere…

Atatürk’ün bir sözünü hatırlatacağım:

“Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir…”.

★

Neyse…

Durun bakalım:

Ne olacak?..

Şaka gibi

Anayasa Mahkemesi, Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantılarına…

Valilerin ve belediye başkanlarının bizzat katılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgi hükmünü:

İptal etti…

★

Gerekçe:

Anayasa’nın 104’üncü maddesi:

“Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz…”.

★

Ama…

İstanbul Sözleşmesi KHK ile iptal…

★

YSK, anayasa madde 101 ve 116’ya rağmen…

Erdoğan’ın 3. defa aday olmasını onaylarsa:

Anayasa Mahkemesi karışamaz…

★

Ve daha:

Neler neler…

★

Neymiş efendim?..

Hukuk devletiymiş…

Şaka gibi…

Bay Kemal

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile başlayan krizi körükleyen aşırı sağcı Paludan…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği paylaşımında:

“Bundan böyle, Erdoğan’a inat her hafta bir Kuran’ı Kerim yakacağım” dedi…

★

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na:

“Bay Kemal” diyerek hakaret ettiğini zannediyordu…

Kılıçdaroğlu kendisinden:

“Bay Kemal” diye söz edince…

Erdoğan:

“Bay Kemal” demekten vazgeçti…

★

Birisi…

Kırmızı çizgilerinize dokunulduğunda:

Çok öfkelendiğinizi…

Aklınızın başınızdan gittiğini öğrenirse:

Sürekli…

Kırmızı çizgilerinize:

Dokunur…

Enseyi karartmayın

Önümüzdeki 50 yıl dünyanın altın çağını yaşayacağı kanaatindeyim…

Çok güzel günler göreceğiz…

Bu benim:

Hem temennim…

Hem öngörüm…

★

Ya sonra?..

Umarım ondan sonrası…

Daha da:

İyi olur…

Cevap yok

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

“Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur” dedi…

★

Millet İttifakı sözcüleri…

Ve…

Anayasaya sahip çıkan medya ise:

Anayasa madde 101 ve 116’yı örnek gösterip:

“Erdoğan 2. döneminde olduğu için 3. kez aday olamaz” diyor…

★

Ben de hemen her videomda:

“Erdoğan’ın anayasanın hangi maddesine göre 3. kez aday olabileceğini neden söylemiyorsunuz?” diye soruyorum…

Cevap yok…

★

Ömer Bey keşke…

Erdoğan’ın…

Anayasanın hangi maddesine göre 3. kez aday olabileceğini de:

Açıklasa…

Eminim

Her girdiği seçimi kazanan…

Ama…

Halkı ve ülkeyi uçuruma sürükleyen…

Vasıfsız bir politik liderin:

“Başarılı” olarak kabul edildiği dünya tarihinde görülmüş müdür:

Bilmiyorum…

★

“Çalıyor ama çalışıyor” diye övülen…

“Ama abi her girdiği seçimi kazanıyor” denilerek peşinden gidilen vasıfsız bir politikacı:

Daha önceki yıllarda yaşamış mıdır:

Bilmiyorum…

★

Ama…

Günümüz dünyasında bu tür politik liderlerin…

“Mebzul” miktarda olduğundan:

Eminim…

Dünün tweeti

Dogu Ergil

@DoguErgildogu

Zekâ, akılla evlenmez, kurnazlık ile metres hayatı yaşarsa, çocukları sahtekarlık, yalancılık ve hırsızlık olur.