Dünya Kupası’nın en güzel golü Richarlison’dan

Brezilya’nın Sırbistan’ı 2-0 y en diği maçta Richarlison’un röveşatayla attığı gol , 2022 FIFA Dünya Kupası’nın en iyisi seçildi.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar’da düz en l en en Dünya Kupası’nın en güzel gol ünü atan isim olarak belirl en di.