Dünya Kupası’nda ilk sürpriz: Suudi Arabistan, Arjantin’i mağlup etti

Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin’i 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

Arjantin ile Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Lusail Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Arjantin, 10’uncu dakikada penaltıdan Lionel Messi’nin attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Suudi Arabistan, 48’inci dakikada Saleh Al-Shehri’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi. 53’üncü dakikada Suudi Arabistan, Salem Al-Dawsari’nin golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Suudi Arabistan sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Arjantin gruptaki 2’nci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan ise aynı gün Polonya ile mücadele edecek.

ARJANTİN’İN 36 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Suudi Arabistan’in Arjantin’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Tangocuların 36 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. Arjantin son olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde Brezilya’ya 2-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan Arjantin’in Suudi Arabistan’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Tangocuları öne geçiren golü kaydeden Lionel Messi, 4 farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk Arjantinli oyuncu olmayı başardı. (DHA)