Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 aralık tarihlerinde son 16 turu mücadeleleri oynanacak.
Dünya Kupası’nda final 18 Aralık Pazar günü, 17 Aralık Cumartesi günü ise üçüncülük karşılaşması yapılacak.
2022 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarının ardından son 16 turu şöyle:
3 ARALIK
Hollanda ABD
Arjantin Avustralya
4 ARALIK
Fransa Polonya
İngiltere Senegal
5 Aralık
Japonya Hırvatistan
Brezilya Güney Kore
6 Aralık
Fas İspanya
Portekiz – İsviçre
(DHA)
Spor