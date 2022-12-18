Dünya Kupası finalinde 11’ler belli oldu
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Dünya Kupası finalinde 11’ler belli oldu

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa arasında oynanacak maçın 11’leri belli oldu.

Lusail Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz üstlenenek.

Karşılaşmanın 11’leri şöyle:

ARJANTİN: “Martinez – Molina, Romero, Otomendi, Tagliafico, de Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez”

FRANSA: “Lloris – Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud”

(DHA)

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