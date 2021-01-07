Küresel gıda fiyatları üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) bugün yayınladığı veriye göre, dünya gıda fiyatları Aralık ayında süt ürünleri ve bitkisel yağlar başta olmak üzere üst üste 7’nci ayda da arttı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi Aralık ayında ortalama 107.5 puan ile Kasım ayına göre yüzde 2.2 daha yüksek oranda gerçekleşti. Yaygın olarak ticareti yapılan gıda emtialarının uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen endeks, 2020 yılı süresince ortalama 97.9 puan seviyesinde bulunuyor.

Bu rakam 2019’a göre yüzde 3.1’lik fazla olmasına rağmen, son üç yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan aynı rakam 2011’deki tarihi zirvenin ise yüzde 25 altında yer alıyor.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi Kasım ayına göre yüzde 1.1 arttı ve 2020’nin tamamı için 2019 seviyesinin ortalama yüzde 6.6 üzerinde seyrediyor. Aralık ayında buğday, mısır, sorgum ve pirinç için ihracat fiyatları, Rusya Federasyonu’nun yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika’daki büyüme koşulları ve mahsul beklentileri konusundaki endişelerden dolayı kısmen yükseldi. Yıllık bazda, 2020’de pirinç ihracat fiyatları 2019’a göre yüzde 8.6, mısır ve buğday için ise sırasıyla yüzde 7.6 ve yüzde 5.6 arttı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi Aralık ayında yüzde 4.7 artarak Eylül 2012’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlar, Palm yağı üreten başlıca ülkelerde devam eden arz sıkışıklığının yanı sıra, uluslararası ticaret Endonezya’daki ihracat vergilerindeki keskin artıştan etkilendi. Uluslararası soya yağı fiyatları, Arjantin’deki hem ezme faaliyetlerini hem de liman lojistiğini etkileyen uzun süreli grevler nedeniyle kısmen yükseldi. Bu alt endeks, 2020’de bir önceki yıla göre ortalama yüzde 19.1 daha yüksekti.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Aralık ayında yüzde 3.2 artarak üst üste yedi aydır yükseliyor. Okyanusya’nın süt üretimindeki daha kuru ve daha sıcak koşulların yanı sıra Batı Avrupa’daki yüksek iç talebin neden olduğu güçlü küresel ithalat talebi nedeniyle tüm kategorilerde artış yaşandı. Diğer taraftan, 2020 boyunca, Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, 2019’a göre ortalama yüzde 1.0 daha düşüktü.

Et Fiyat Endeksi Aralık ayında yüzde 1.7 artarken, tüm yıl ortalaması 2019’un yüzde 4.5 altında kaldı. Özellikle Orta Doğu’dan artan ithalat talebi, önemli üretici ülkelerdeki yüksek iç satışlar ve Avrupa’daki kuş gribi salgınlarının olumsuz etkisi ile canlanan kümes hayvanı et fiyatları yılın son ayında toparlandı. Afrika Domuz Gribi salgınları sonucunda Almanya’nın Asya pazarlarına yaptığı ihracatın askıya alınmasının etkisiyle domuz eti fiyatları biraz düştü.

Şeker Fiyat Endeksi bir önceki aydaki belirgin artışın ardından Aralık ayında yüzde 0.6 düştü. 2020 yılı boyunca, alt endeks 2019’dakinden yüzde 1.1 daha yüksekti. Bu durum Çin’in ithalattaki büyük artışını yansıtıyor. Brezilya ve Hindistan’da artan üretim beklentileriyle yukarı yönlü baskı hafiflerken, Endonezya’nın yiyecek ve içecek endüstrisinden rafine şeker talebinin arttığı görülüyor. (İHA)