Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 860 bin 540a, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 86 milyon 105 bin 851e yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABDde son paylaşılan verilere göre, toplamda 21 milyon 353 bin 51 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 362 bin 123e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3üncü ülke olan Brezilyada son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 754 bin 560 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 196 bin 591e ulaştığı bildirildi.

AVRUPADA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransada toplam vaka sayısı 2 milyon 659 bin 750ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 65 bin 415 olarak rapor edildi. İspanyada toplam vaka sayısı 1 milyon 958 bin 844e ulaştı.

Ülke genelinde toplam can kaybının da 51 bin 78e yükseldiği aktarıldı. İtalyada 2 milyon 166 bin 244 vakanın tespit edildiği, 75 bin 680 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngilterede vaka sayısının 2 milyon 713 bin 563e yükseldiği, can kaybının ise 75 bin 431e ulaştığı açıklandı. Son olarak Almanyada 1 milyon 796 bin 216 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 35 bin 632ye çıktığı duyuruldu. (DHA)