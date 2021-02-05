Dünya genelinde en fazla Covid-19 aşısı yapan ülke ABD oldu

Dünya genelinde Covid-19 aşılama kampanyası devam ederken 67 ülkede 119 milyon 764 bin 848 doz aşı uygulandı. En fazla kişinin aşılandığı ülkeler ise ABD, Çin ve AB ülkeleri oldu.

Covid-19’a karşı art arda geliştirilen Pfızer-BioNTech, Sinovac, Moderna, AstraZenaca aşıları dünya genelinde kullanılmaya devam ediyor. Her aşı 2 doz halinde uygulanırken aşılar arasındaki dağıtımı ve fiyatı etkileyen en temel fark, depolama koşulları oldu. Pfızer-BioNTech aşısının etkinliği sürdürmesi için eksi 70 santigrat derecede saklanması gerekirken, Moderna aşısının normal buzdolabı sıcaklığında 30 gün boyunca, eksi 20 derece sıcaklıkta ise 6 ay dayandığı duyuruldu. Sinovac ve AstraZeneca aşıları 2 ile 8 santigrat derecedeki buzdolaplarında bozulmadan saklanabiliyor.

Aşılama devam ederken en fazla kişinin aşılandığı ülkelerin ABD, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri olduğu bildirildi. Dünya genelinde her gün yaklaşık 4 milyon 540 bin 345 aşı dozu vuruluyor. Bu hızla, dünya nüfusun yüzde 75’inin aşılanmasını yaklaşık 7 yıl süreceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde Covid-19’un eşitsiz aşı dağıtımının ekonomik ve ahlaki başarısızlık olduğunu savunmuştu. Ghebreyesus “Asıların, dünyadaki eşitsizlik duvarında başka bir tuğla haline gelme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğindedir” demişti.

En çok aşı vurulan ülke ABD

Dünya genelinde en çok aşı vurulan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD’de, salgının başlangıcından bu yana tespit edilen pozitif vaka sayısından daha fazla aşı dozu vuruldu. ABD’de 27 milyon 273 bin 890 vaka sayısı kaydedilirken, ülke genelinde 36 milyon 677 bin 487 aşı dozu uygulandı ve 27 bin 154 bin 956 kişi aşı oldu. Federal hükümet tarafından dağıtımı yönetilen Pfızer- BioNTech ve Moderna aşılarının birkaç hafta arayla iki doz alınmasını gerekiyor. Şimdiye kadar 28 milyon kişi en az bir doz aldı ve en az 7 milyon kişi ikinci doz aşısını tamamladı. En fazla aşı vuran eyaletler ise 3 milyon 984 bin 752 aşı dozuyla Kaliforniya, 2 milyon 805 bin 359 aşı dozuyla Texas ve 2 milyon 320 bin 966 aşı dozuyla Florida oldu.

Çin, ABD’yi takip ederek en çok aşı vurulan ikinci ülke oldu. Ülkede günde yaklaşık 1 milyon 25 bin aşı dozu vuruluyor. 89 bin 669 vaka sayısının kaydedildiği ülkede yaklaşık 31 milyon 200 bin kişinin aşı olduğu bildirildi.

Nüfusunu en çok aşılayan ülke Israil

Nüfusunu en fazla aşılatan ülke olan İsrail, nüfusunun yüzde 37,15’i aşıladı. 8 milyon doz Pfızer-Biontech, 6 milyon doz Moderna aşısı satın alan Israil’in nüfusun yüzde 77’sine kadar yetecek aşıya sahip olduğu biliniyor. Ülkede 3 milyon 236 bin 859 kişi aşı vuruldu. İsrail’de vaka sayısı 105 milyon 471 bin 226 yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 296 bin 80’e ulaştı.

Nüfusunun büyük bir kısmını aşılayan İsrail, Filistin vatandaşlarını ise bekletiyor. Filistin’de 2 Şubat’ta başlatılan korona virüse karşı aşılama kampanyası devam ediyor. Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Filistin’e bugün Rusya’nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 10 bin doz ulaştı. Bu da aşıların 2 doz halinde uygulandığı göz önüne alındığında Filistin’de aşılanacak kişi sayısının 5 bin olacağı anlamına geliyor.

100 kişiye 3,39 aşı dozu düşen Avrupa Birliği’nde, 15 milyon 69 bin 476 aşı vuruldu. Avrupa Birliği’nde günlük yaklaşık 593 bin 562 aşı dozu kullanılıyor. Avrupa Birliği’nin Novavax ve Valneva laboratuvarları ile iki ön anlaşma imzaladığı duyuruldu. (İHA)