Dünya genelinde can kaybı 993 bin 540’a yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 993 bin 540´a, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 769 bin 107´ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 178 bin 421´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 244 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 208 bin 440´a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 692 bin 579 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 140 bin 709´a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5´inci sırada bulunan Kolombiya´da vaka sayısı 798 bin 317´ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 103 olarak rapor edildi.

AVRUPA´DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya´da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 513 bin 34´e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 661´e yükseldiği aktarıldı.