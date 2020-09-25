Dünya genelinde can kaybı 987 bin 813’e yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 987 bin 813´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 420 bin 147´ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 934 bin 98´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 185 bin 516 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 207 bin 538´e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 659 bin 909 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 139 bin 883´e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6´ncı sırada bulunan Peru´da vaka sayısı 788 bin 930´a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 938 olarak rapor edildi.

AVRUPA´DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya´da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 704 bin 209, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 118 olarak raporlandı. Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 497 bin 237´ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 511´e yükseldiği aktarıldı.