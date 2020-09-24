Dünya genelinde can kaybı 982  bin 20’ye yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 101 bin 60´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 23 milyon 682 bin 42´ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 139 bin 553 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 206 bin 593´e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 627 bin 780 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 139 bin 65´e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6´ncı sırada bulunan Peru´da vaka sayısı 782 bin 695´e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 870 olarak rapor edildi.

AVRUPA´DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya´da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 693 bin 556, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 34 olarak raporlandı. Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 481 bin 141´e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 459´a yükseldiği aktarıldı.