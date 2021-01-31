Dünya genelinde can kaybı 2 milyon 229 bin 619’a ulaştı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 229 bin 619a, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 103 milyon 144 bin 320’ye yükseldi. Bunların arasından 74 milyon 776 bin 584 kişi de iyileşti.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 26 milyon 655 bin 740 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise, 450 bin 381’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 19 bin 942 kişinin hayatını kaybettiği Kanada’da toplam 775 bin 48 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 15 bin 337 vakanın tespit edildiği Meksika’da ise, toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 857 bin 230’a çıktı. Ülkede toplam 158 bin 74 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNEY AMERİKADA VAKA SAYILARI

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 176 bin 975 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise, 223 bin 971’e ulaştığı bildirildi.

Arjantin’de şu ana kadar 1 milyon 922 bin 264 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 47 bin 931 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kolombiya’da toplamda 53 bin 650 kişinin hayatını kaybettiği ve şu ana kadar 2 milyon 86 bin 806 vaka tespit edildiği açıklandı.

AVRUPADA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa’da toplam vaka sayısı 3 milyon 177 bin 879a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 75 bin 862 olarak rapor edildi.

İtalya’da şu ana kadar 2 milyon 541 bin 783 vakanın tespit edildiği, 88 bin 279 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere’de vaka sayısının 3 milyon 796 bin 88e yükseldiği, can kaybının ise 105 bin 571e çıktığı açıklandı.

Almanya’da 2 milyon 217 bin 234 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 57 bin 512ye çıktığı duyuruldu.

Toplamda 671 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Finlandiya’da ise şu ana kadar 44 bin 871 vaka tespit edildi.

Danimarka’da şu ana kadar 198 bin 95 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede 2 bin 106 can kaybı raporlandı.

ASYA ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Güney Kore’de şu ana kadar virüs nedeniyle bin 420 kişi hayatını kaybetti ve ülkede toplamda 78 bin 205 koronavirüs vakası tespit edildi.

Toplamda 5 bin 546 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da ise şu ana kadar 383 bin 83 vaka raporlandı.

İran’da can kaybı 57 bin 889a yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 411 bin 731e çıktı.

Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 618 bin 922 olarak raporlanırken, can kaybı ise 13 bin 41 olarak açıklandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 534 bin 770e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 111 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 29 bin 728 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 1 milyon 66 bin 313 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Hindistan’da ise şu ana kadar 10 milyon 747 bin 91 kişide koronavirüs tespit edildiği ve toplamda 154 bin 312 can kaybı olduğu bildirildi. (DHA)