Dünya genelinde can kaybı 1 milyon 90 bin 811

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 90 bin 811, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 363 bin 609´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 28 milyon 850 bin 85´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 90 bin 253 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 220 bin 873´e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 114 bin 823 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 151 bin 63´e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6´ncı sırada bulunan Kolombiya´da toplam vaka sayısı 924 bin 98´e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 141 olarak rapor edildi. Güney Amerika´da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin´de toplam vaka sayısı 917 bin 35´e ulaşırken can kaybı ise 24 bin 572 olarak açıklandı. Peru´da toplam vaka sayısı 853 bin 974 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 419 olduğu rapor edildi.

AVRUPA´DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya´da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 925 bin 341, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 204 olarak raporlandı. Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 756 bin 472´ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 942´ye yükseldiği aktarıldı.