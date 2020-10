Dünya genelinde can kaybı 1 milyon 66 bin 956

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 66 bin 956, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 761 bin 333´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 673 bin 862´ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 833 bin 763 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 217 bin 738´e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 29 bin 539 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 34´e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5´inci sırada bulunan Kolombiya´da toplam vaka sayısı 886 bin 179´a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 331 olarak rapor edildi. Peru´da vaka sayısı 838 bin 614 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 98 olduğu rapor edildi. Güney Amerika´da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin´de toplam vaka sayısı 856 bin 369´a ulaşırken can kaybı ise 22 bin 710 olarak açıklandı.

AVRUPA´DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya´da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 884 bin 381, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 688 olarak raporlandı. Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 671 bin 638´e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 521´e yükseldiği aktarıldı.