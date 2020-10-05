Dünya genelinde can kaybı 1 milyon 41 bin 823

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 41 bin 823, virüs tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 398 bin 976´ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon 623 bin 375´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 636 bin 912 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 214 bin 611´e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA´DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 915 bin 289 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 146 bin 375´e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5´inci sırada bulunan Kolombiya´da vaka sayısı 855 bin 52´ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 712 olarak rapor edildi. Peru´da vaka sayısı 828 bin 169 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 742 olduğu rapor edildi. Güney Amerika´da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin´de vaka sayısı 798 bin 486´ya ulaşırken can kaybı ise 21 bin 18 olarak açıklandı.

AVRUPA´DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya´da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 810 bin 807, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 86 olarak raporlandı. Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 619 bin 190´a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 230´a yükseldiği aktarıldı.