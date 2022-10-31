Dünün arşivleriyle bugünün arşivleri

Anası, cephedeki oğluna mektup yazdı:

“Evde yiyecek kalmadı oğul…”.

Cephedeki oğuldan cevap geldi:

“Bendeki para milli mücadelenin parasıdır, vatanı kurtarmak için topladık. Size şu an para gönderemem anacığım, şimdilik evdeki halıları satın…”.

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Ana: Zübeyde Hanımefendi…

Oğul: T.B.M.M. Başkanı ve Baş Komutan Mustafa Kemal…

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Cephe: Kocatepe…

Süreç: Kurtuluş Savaşı…

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Nereden öğreniyoruz?..

O günün arşivlerinden…

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Ve canlarım…

Bir de bugünün arşivlerini hatırlayın…

Ne o oğul var…

Bugünün arşivlerinde…

Ne o ana…

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O muhteşem mektuplaşma da yok:

Bugünün arşivlerinde…

Peki…

Ne var?..

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Bir zamanlar…

Parmağındaki alyansı gösterip:

“Bir gün bundan başka servetim olduğunu görürseniz, hırsız olduğumu anlayın” sesi çınlıyor bugünün arşivlerinde…

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Ve yine bugünün arşivlerinde…

Fukara milletin parasıyla…

Ulaşılamaz servete sahip oldukları anlaşılan dolar milyarderlerinin:

Mektupları değil…

Telefon fısıldaşmaları var…

Çok başarısız çünkü

Bir şirketin iyi yönetilip yönetilmediğinin ölçüsü:

Borçlarındaki artış olabilir mi?..

Elbette olamaz…

Öyle olsaydı…

Bugün…

Türkiye’nin en güçlü bilançolarına sahip şirketlerinin borçları…

20 yıl önceki borçlarının çok altında olurdu…

★

Oysa tam tersidir…

Yani…

Bugün…

Türkiye’nin en güçlü bilançosuna sahip şirketlerin borçları…

20 yıl önceki borçlarının en az:

10 katıdır…

★

Devletler de şirketler gibidir…

Bir ülkenin (Devletin) toplam borcunun artışı…

O ülke yönetiminin başarısız olduğunu göstermez…

★

Öyle olsaydı…

Japonya için…

“Dünyanın en başarısız hükümeti tarafından yönetiliyor” denirdi…

Çünkü…

Japonya’nın toplam borç stoku…

GSMH’nın 2.5 katına yakın…

★

Ne yani?..

İktidara geldiği günden bugüne:

Toplam borç stokunu…

En az 3 katı arttıran Erdoğan iktidarı:

Başarılı mı?..

★

Hayır…

Aksine çok başarısız…

Çünkü…

Devletleri de…

Tıpkı şirketler gibi başarısız duruma düşüren şey…

Alınan borçların…

Doğru kullanıp kullanılmamasıdır…

★

Erdoğan çok başarısız…

Zira…

Aldığı borçları:

Çok kötü kullandı…

Erdoğan Yüzyılı



Deniz Demir, milletin vergileriyle kurulan…

Milletin vergileriyle ayakta duran…

Milletin vergileriyle yayın yapan Devlet televizyonu TRT çalışanlarından…

★

Görevi haber sunmak…

29 Ekim bayramı kutlamalarının coşkusuyla…

Konuşmasının bir yerinde…

Şöyle dedi:

“Ümmet değil birey olma bilincini armağan eden Atatürk…”.

★

Yayın bittikten sonra…

Telefon eden bir yetkili:

“Akşama yayına gelme…” dedi Demir’e…

★

Resmi tebligat var mı?..

Haberlere bakılırsa:

Yok…

★

Haber…

Yeni akit tarafından şu başlıkla verildi:

“TRT’de ümmeti hedef alan spiker ekrandan alındı…”.

★

İşte Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” bu…

Milletin mülkiyetindeki Devlet Kanalı…

Milleti kabul etmiyor…

Bundan sonra da:

Etmeyecek…

★

Çünkü…

Kanal yönetimi…

“Millet” olduğumuzu inkâr ediyor…

“Ümmet” olduğumuzu:

Dayatmak istiyor…

Müfterilere duyurulur…

Bir kişinin yazdıkları, söylediklerini, paylaştıklarını…

29 Madde kapsamına sokup…

Uyduruk şikayetlerle tutuklanmasına sebep olanlar…

TCK m. 267’ye göre:

İftira…

Ve…

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlemiş olur…

Yargılanır…

Cezaevlerinin:

Rutubetli…

Ve…

O.suruk kokulu koğuşlarında:

Gün sayarlar…

★

Bundan sonra…

Tutuklanmasam da…

Beraat ettiğim her davadan sonra…

Beni savcılığa şikayet eden kişi hakkında:

Hem tazminat davası açacağım…

Hem de…

Savcılığa…

Suç duyurusunda:

Bulunacağım…

★

Benden söylemesi…

Geç bunları

Lütfen not ediniz…

Yakın gelecekte…

Sanayi sektörü:

Üretime ara verirse:

Şaşırmayın…

★

Neden mi?..

Çünkü…

Hiçbir sanayici…

Satamayacağı malı:

Üretmez…

★

Yani:

Üretim:

Tüketim için yapılır…

★

Tüketim de yetmez…

Sanayicinin üreteceği malın piyasada oluşan fiyatı…

Üretilen malın maliyetinin…

Epeyi altında olmalı…

★

Yani…

Sanayici:

Para kazanmalı…

★

İyi ama:

“Vatan, millet, merhamet!..”.

★

Geçin onları geçin…

Piyasalar:

Cami avlusu değil…

★

Öyle olsaydı…

Memleketi yönetenler:

Çalışma odalarını…

Camii içine:

Kurarlardı…

Mısır’a ne vereceğiz

Bütün devletlerle…

Şarkıdaki gibiyiz:

Bir dargın…

Bir barışık…

★

Saray çevreleri el altından yandaş medyaya haber salıyor:

“Mısır’la ikili görüşmeler başladı…”.

★

Piyasalarda…

“Dostlarımızın sayısını arttıracağız” günlerine dönüş heyecanı başlıyor…

★

İç politikaya dönük olduğu için…

Ve hep:

“İlk isteyen ülke…” olduğumuz bilindiğinden…

Karşı taraf da bu açıklamalara…

Sessiz kalıyor…

★

Bir süre sonra…

Öyle bir sıkışıyor ki bizimkiler…

“Barışmak üzere” olduğumuz ülke…

Kılçık atıyor…

★

Neden?..

Bizim tarafın taviz vereceğinden emin olduğu için…

★

Çok merak ediyorum…

Mısır’a…

Ne vereceğiz?…

Türkiye’de kadın olmak

Canlarım…

Prime Video platformunda yayınlanan ve…

Eşi tarafından öldürülen ses sanatçısı Belgin Sarılmışer’in…

Sahne dünyasındaki adıyla (Bergen) çekilen filmin sonunda…

Ekranda şu bilgileri okuyorsunuz:

“Kadın cinayetleri 1995 yılında kayıt altına alınmaya başladı.

2002-2010 yılları arasında 4289 kadın, İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı 2011 yılıyla 2020 yılı arkasındaysa 2490 kadın öldürülerek aramızdan ayrıldı.”

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Bu da…

Dünkü gazetelerde yer alan bir haber:

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Kadınları hedef alarak “Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” diyen imam Halil Konakçı hakkındaki suç duyurusuna savcılık:

“İşleme konulmama” kararı verdi.

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Düşünen ve sorgulayan kadın (Şebnem Korur Fincancı) hapiste…

Kadınları aşağılayan…

İktidar muhibbi…

Sapkın İmam:

Yargılanmayacak…

Dünün tweeti

Emrah Gülsunar

@emrahgulsunar

TOGG’un ana eleştirilecek noktası bence yeterince yerli üretime dayanmaması değil.

O, zamanla çözülebilecek bir şey.

Ana problem, iktisaden ‘feasible’ olmayan, verimsiz bir projenin, siyaseten hava atabilmek için, kamu kaynakları çarçur edilerek zorla hayata geçirilmeye çalışılması.

Günün esprisi

Bir Garip Ecevit

@ilk_57

Maaşı yatınca 1 gün bile cebine koyamayanlar çıkınca takriben 800 Bin TL ye TOGG alacakmış

BOGG alırsın…