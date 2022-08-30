Dumlupınar Diorama Müzesi’nin temeli atıldı
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Dumlupınar Diorama Müzesi’nin temeli atıldı

Büyük Zafer’in 100. yıl sembol eserlerinden Dumlupınar Diorama Müzesi temel atma töreni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili Dumlupınar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Diorama Müzesi temel atma töreninin ardından gençlerle birlikte Dumlupınar Seyir Terasının açılışını yaptı. Bakanımız Soylu, Büyük Zafer’in 100. yılında Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına yapılan Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti” denildi. (İHA)

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