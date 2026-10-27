Ankara’da görülen boşanma davasında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin altınlarını araba almak için kullanan ve geri vermeyen erkekle ilgili kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, altınların iade edilmemek üzere verildiğini erkeğin kanıtlaması gerektiğini, aksi halde ziynet eşyalarının kadına iade edilmesi gerektiğini belirtti.

Ankara’da boşanma sürecinde açılan ziynet davasında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yedi bileziğin iadesini reddeden bölge adliye mahkemesi kararını bozdu. Daire, bileziklerin kadının rızasıyla ve geri verilmemek üzere verildiğini erkeğin ispatlayamadığına dikkat çekerek ziynet eşyalarının iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

Kadın, düğün altınlarının bir kısmının ev ihtiyaçları ve borçlar, bir kısmının ise araç alımı için eşi tarafından kullanıldığını belirterek yargıya başvurdu. Ziynet eşyalarının aynen iadesini, bunun mümkün olmaması halinde bedellerinin ödenmesini istedi.

Davalı erkek ise araç alımında eşinin ısrarcı olduğunu ileri sürdü. Kendi motosikletini sattığını, eşinin rızasıyla yedi bileziğini bozdurarak araç alımına katkı sağladığını savunup davanın reddini talep etti.

İLK MAHKEME İADEYE, İSTİNAF REDDE KARAR VERDİ

İlk derece mahkemesi, kadının talebini kısmen kabul etti. Her biri 15 gram ağırlığında ve 22 ayar olan yedi bileziğin kadına iadesine karar verdi. İadenin imkânsız olması halinde ise bedellerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Erkeğin itirazı üzerine dosyayı inceleyen bölge adliye mahkemesi, bileziklerin kadın tarafından geri alınmamak üzere verildiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı ve iade talebini reddetti.

GERİ VERİLMEMEK ÜZERE ALINDIĞI İSPATLANAMADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin bileziklerin geri verilmemek üzere ve kadının rızasıyla verildiğini ispatlayamadığını belirledi. Bölge adliye mahkemesinin kararını bozan Daire, dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere geri gönderdi.