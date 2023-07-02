Düğün gecesi damada ‘işkence’ yapıldı: Gelin izledi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ‘damat işkencesi’ geleneği kapsamında, düğün sonrası arkadaşlarının evden çıkardığı damada, eşarp ve etek giydirilerek dudaklarına ruj sürüldü. Yerdeki çöpler süpürtülerek, oyun oynatılan damada, menemen yaptırılıp, sırtına yumruklar vurularak eve gönderildi. Damada yapılanları gelin de izledi.

Sandıklı’da geçmişi bilinmeyen ancak yıllardır sürdüğü bilinen ‘damat işkencesi’ geleneği düğünlerden sonra eğlence amacıyla uygulanıyor. Dün akşam Ahmet ve Fethiye Mangal çiftinin düğününün ardından yapılan damat işkencesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İlçe geleneklerine uygun olarak, dün öğle namazından sonra başlayan düğün yemek ikramı, ‘güvey başı’, ‘gelin alma’ gibi etkinliklerle devam etti. Akşam salondaki düğün sonrası ise damat ve gelin İstasyon Caddesindeki evlerine gitti. Damadın arkadaşları gece yarısı eve gelerek, damat Ahmet Mangal’ı dışarı çıkardı. Geleneğe göre dışarı çıkarılan damada arkadaşları eşarp, kadın yeleği ve etek giydirdi, dudağını rujla boyadı.

Arkadaşlarının evin önüne attığı çöpleri süpüren damat, daha sonra ortaya serilen kilim üzerine konulan küçük tüp ve tavada soğan, biber ve domates soyup, doğradı ve bu malzemeleri pişirdikten sonra yumurtalı menemen yaptı. Bu esnada damadın ve sağdıçlarının kafasında yumurta kırılıp, un döküldü.

Damat pişirdiği menemeni elleriyle, arkadaşlarına yedirdikten sonra tavada kalanı da kendi yedi. Sonrasında damat Ahmet Mangal’a içerisine acı konulan baklava yedirildi. Müzik eşliğinde arkadaşları ile oynayan damat Ahmet Mangal, daha sonra arkadaşlarının tebrik ve yumruklamaları ile tekrar evine gönderildi. Damada yapılanları gelin Fethiye Mangal da izledi.

Damadın arkadaşlarından Niyazi Sivrikaya, “İlçemizde düzenlenen damada işkence etkinliği devam ediyor. Bu etkinliğin amacı damadın yenge hanımı üzmemesi. İlçemizde etrafa zarar vermeden, taşkınlık çıkarmadan bu etkinlik yapılıyor” dedi. (DHA)