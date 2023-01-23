Düğün çıkışında silahlı saldırı: 1 yaralı
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Düğün çıkışında silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana’da düğün çıkışı otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Oğulcan P. , kasığına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir yakınının düğününden çıkıp, ailesiyle otomobile binen Oğulcan P., seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına  uğradı. Oğulcan P., kasığına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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