DSP hangi ittifakı destekleyeceğini açıkladı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP heyetinin ziyaretinin ardından “DSP, doğruluğu tutarlı olan bir partidir. DSP’nin bir devlet tecrübesi vardır… Büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk…Biz, seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız” açıklamasını yaptı.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti. Yıldırım, “Bu seçimde beraber yürüme teklifini yaptık” demişti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı. Aksakal, 14 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı. Aksakal, şunları söyledi:

“BÜLENT ECEVİT TARAFINDAN IRAK’IN İŞGALİNE KARŞI ÇIKILDIĞI İÇİN İKTİDARDAN UZAKLAŞTIRILMIŞTIK”

“DSP’nin parlamentoda da bir güç katkısı koymasının önemine vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürüme arzularını iletmişlerdi. Bu hususu Başkanlık Kurulu’muzda da genişlemesine değerlendirdik. Uzunca zamandır Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002 yılında DSP iktidardan gönderilirken, o dönemin ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı bölgemizde 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyması. Biz de biliyoruz ki buna karşı çıktığımız için, Bülent Ecevit tarafından Irak’ın işgaline karşı çıkıldığı için iktidardan uzaklaştırılmıştık. Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle, aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP’nin varoluşu ve kuruluş gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve Anayasası’nın ilk 4 maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır.

“DEVLET TECRÜBESİ OLAN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BU SEÇİMDE DESTEKLENMESİ YÖNÜNDE GÖRÜŞÜMÜZÜ OLUŞTURDUK”

DSP, doğruluğu tutarlı olan bir partidir. Bülent Ecevit de bu partiyi kurarken aynı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve 3 kez devlet yönetmiştir. DSP’nin bir devlet tecrübesi vardır. Bu devlet tecrübesini bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı, kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs’ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk.

“İRADE VE KARAR ELBETTE Kİ HAKİM PARTİ OLARAK AK PARTİ’NİNDİR”

Bunun dışındaki hadiseler, bizler elbette parlamentoda DSP’nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu gündüz geldikleri zamanda düşüncelerimizi paylaşmıştık. Bu saatten sonraki çalışmalardaki irade ve karar elbette ki hakim parti olarak AK Parti’nindir. Biz önerilerimizi kendileriyle paylaştık. Sonuç çıktığında artık o bilgileri hep birlikte paylaşacağız.”

Aksakal, DSP’nin AKP listelerinden seçime girip girmeyeceği ve kaç adayın listede yer alacağı soruları üzerine şu yanıtı verdi:

“BİZ, SEÇİMLERE KATILMIYORUZ. AK PARTİ LİSTELERİNDEN PARLAMENTODA YERİMİZİ ALACAĞIZ”

“DSP, hiçbir zaman magazinin konusu olmamıştır. Bizler sayılar üzerinden siyaset yapan bir parti olmadık. DSP, parlamentoda temsil edilecektir dedikten sonra sayının o manada artık önemi kalmamıştır. Bizim için Türkiye önemlidir, gerisi teferruattır. DSP, orada olacak. Biz, seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız.” (ANKA)