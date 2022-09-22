DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı olanlardan daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bulaşıcı olmayan kanser ve diyabet gibi hastalıklar ın, bulaşıcı hastalıklar a kıyasla daha ölümcül hale geldiğini bildirdi.

Örgütün yayımladığı raporda, bulaşıcı olmayan kalp ve akciğer hastalıklar ıyla kanser ve diyabet gibi hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölümler incelendi.

Rapora göre, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalıklar ı yılda 41 milyon kişinin yaşamına mal oldu.

Ayrıca 2019’da bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle 70 yaş altı 17 milyon kişi zamansız hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 86’sı düşük veya orta gelirli ülkelerde görüldü.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar dan kaynaklı can kayıplarının, bulaşıcı hastalıklar a oranla daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “ Bulaşıcı olmayan hastalıklar ın oluşturduğu tehditlerin gerçek boyutu, bu raporla bir kez daha anlaşılmıştır.” ifadesini kullandı.