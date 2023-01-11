DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1273 sözleşmeli personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca istihdam edilmek üzere 2021 – 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 11.01.2023-23.01.2023 tarihleri arasında alınacak.

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