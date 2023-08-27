Drift atan sürücüye 22 bin 680 lira para cezası

Kadıköy’de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplam 22 bin 680 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 23 Ağustos Çarşamba günü Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Sahil yolu üzerinde makas atan, hız yapan ve tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.Denetimlerde Bağdat Caddesi Kızıltoprak mevkiinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir otomobil belirlendi. Aracın plaka bilgisinden sürücünün A.A. olduğunu tespit eden polis ekipleri, sürücüyü yakalandı.

Sürücü A.A. hakkında drift atmak maddesinden 20 bin 342 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmamak maddesinden 951 lira, saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak maddesinden 436 lira ve görüşü engelleyecek aksesuar takmak maddesinden 951 lira olmak üzere toplam 22 bin 680 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan A.A hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

(DHA)