DP’li İlay Aksoy Akbelen’in perde arkasını anlattı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “Akbelen, yeni bir olay değil. Başlangıcı 2018 yılına dayanıyor. 2018’de, İzmir’den AK Parti milletvekili adayı gösterilip seçilemeyince, üzülmesin diye Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Bakanı yapılıyor. 2018 yılında Pakdemirli, Yeniköy ve Kemerköy santrallerini kömür temin etmesi için Limak Holding’e bağlı YK Enerji Şirketi’ne veriyor. Bölge halkının üç kere taşınmak zorunda bırakılmasının yanı sıra talan edilen bölgede, 740 hektarlık bir alanda 200’den fazla bitki, 100’den fazla kuş türü, 30’dan fazla memeli hayvan, şu anda yok ediliyor. Aynı bakan 2019 yılında bölge halkının itiraz davası olmasına rağmen YK Enerji’ye dava sonuçlanıncaya kadar orman kesimine izin vermiş bir insandır. Pakdemirli gerçekten de bir doğa biçme makinesi” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, maden sahasının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Akbelen Ormanları ile ilgili açıklama yaptı. Aksoy şunları söyledi:

“Günlerdir; Akbelen halkının ve çevreye duyarlı vatandaşlarımızın çok haklı mücadelesini konuşuyoruz. Esas bu doğa katliamının gerçek failini hiç konuşmuyoruz. Öncelikle özellikle belirtmek isterim ki Akbelen’de yapılan talan Anayasa’mızın 169. Maddesinin tartışmasız ihlalidir.

Akbelen, hepimizin bildiği gibi yeni bir olay değil. Başlangıcı 2018 yılına dayanıyor. Ne tesadüftür ki 2018’de, İzmir’den AK Parti milletvekili adayı gösterilip seçilemeyince, üzülmesin diye Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Bakanı yapılıyor. 2018 yılında Pakdemirli, Yeniköy ve Kemerköy santrallerini kömür temin etmesi için Limak Holding’e bağlı YK Enerji Şirketi’ne veriyor. Bölge halkının üç kere taşınmak zorunda bırakılmasının yanı sıra talan edilen bölgede, 740 hektarlık bir alanda 200’den fazla bitki, 100’den fazla kuş türü, 30’dan fazla memeli hayvan, şu anda yok ediliyor.

Aynı bakan 2019 yılında bölge halkının itiraz davası olmasına rağmen YK Enerji’ye dava sonuçlanıncaya kadar orman kesimine izin vermiş bir insandır. Pakdemir gerçekten de bir doğa biçme makinesi. 2018-2022 yılları arasında tam 139 bin 503 hektarlık orman alanı resmen yandı kül oldu.

Pakdemirli’yi tekrar hatırlamamız gerekiyor. Kendisi Kanadalı şirket olan McCain firmasında danışmanlık yaptığı için 25 ilimizde patates ekimini yasakladı. Ama Kanadalılara has özel ithalat izni çıkarmış. Ormanlarımız yanarken Türk Hava Kurumu’nun uçaklarını çürümeye terk etmiş bir insandır. İspanya’dan sahte sağlık sertifikası ile 3 bin hayvan Türkiye’ye getirildiğinde ‘hayvanlara el konulduğunu’ ifade eden kişidir. Patates ithal edilsin diye, tohumluk olmayan, taze veya soğutulmuş patateslere gümrük vergisini sıfırlayan kişidir.

800 bin çiftçi, kendi döneminde, resmen çiftçiliği bırakmıştır. Neden? Çünkü hibeler için, baba oğluna bile böyle hibe yapmaz demiştir. Kendisi, Nebati gibi çok iyi bir ekonomisttir. Türk çiftçisinin günün koşullarına göre 2600 liradan aldığı buğdayı iptal edip, yabancılardan 6200 TL’den almıştır.

2019 yılında Trabzon Araklı’da yaşanan sel felaketinin ardından 10 kişi maalesef hayatını kaybetmiştir. Görev yaptığı sürede, 84 bin 565 hektarlık ormanlarımızın, orman dışı faaliyete açıldığını da tekrar hatırlatmak isterim.

Pakdemirli’nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli’yi de unutmamamız gerekir. Zira kendisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde eski rektördü. Şu an kendisinin FETÖ’den tutuklu olduğunu da unutmayalım. Ben size soruyorum. Ülkeye bu kadar zarar vermiş bir insan neden şu an yargılanmıyor?”

(ANKA)