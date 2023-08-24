DP’li Aksoy: Başörtüsü bir tercihin simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “Ekonomik buhran derinleştikçe yine AKP raftan başörtüsünü indirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de bugün hiçbir kadın başörtüsünden dolayı mağdur değildir ama bolca bu konuyu sömüren siyasetçiler tarafından mağdur edilmektedir. Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aksoy’un açıklamaları şöyle:

“Ekonomik buhran derinleştikçe yine AKP raftan başörtüsünü indirmeye hazırlanıyor. Abdülkadir Selvi de dünkü yazısında bunun açılışını yapmış. Açıkça belirtmeliyim ki; Türkiye’de bugün hiçbir kadın başörtüsünden dolayı mağdur değildir ama bolca bu konuyu sömüren siyasetçiler tarafından mağdur edilmektedir. Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil. Gençlerimiz bu konuları çoktan aşmıştır. Onlar ülkemizde resmen var olma savaşı vermektedir. Milyonlarca erkek, kadınların hür iradesine ait bir konuda fikrini dahi beyan edemez. Bu, insan haklarına tamamen aykırıdır! Biz, erkeklerin çizdiği dar çerçevelerdeki alanlarda değil, başarı ve imkanların sınırları olmadığı bir geleceğe sahip olmak istiyoruz. Dolayısıyla; kadınlarımızın başörtüsü, ülkemizi iflasa götüren AKP’ye can simidi olamaz.”

(ANKA)