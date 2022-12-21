Dövülen müzisyenin oyuncu ablası: Sağlık durumu iyiye gidiyor

Ankara’da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz’in üyesi Mehmet Dudarık’ın (38), sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Oyuncu gülden Dudarık, kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor. Ama son durumu ile ilgili olarak doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecekler ama şimdilik gayet iyi dedi.

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alındı. Dudarık, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Mehmet Dudarık’ın beyin cerrahi servisindeki tedavisi sürüyor.

Oyuncu Gülden Dudarık, hastanede refakat ettiği kardeşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Gülden Dudarık, Durumundan dolayı şu an iyi hissediyoruz. Sürecin başından itibaren yanında olmaya çalıştım. Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor. Ama son durumu ile ilgili olarak doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecekler ama şimdilik gayet iyi. Bir süre daha kontrol altında tutulacak. Bugün MR sonuçları çıkarsa doktor bizi bilgilendirecek. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, sürecin en başından beri sosyal medyadan destek veren oyuncu dostlarımıza, sanatçı dostlarımıza, seven herkese çok teşekkür ederim, minnettarız diye konuştu.

Kardeşi müzisyen Mehmet Dudarıkın bir süredir MS hastası olduğunu anlatan Gülden Dudarık, saldırısına uğradığı kişinin ayağına bastı iddialarının da gerçek dışı olduğunu söyledi. Kardeşinin bir süredir MS tedavisi gördüğünü ifade eden Gülden Dudarık, şöyle konuştu:

“Süreç yargıya intikal ettiği için şu durumda bir şey söylemem doğru olmaz. Avukatlar bununla ilgili size mutlaka açıklama yapacaklardır ama öyle bir durum yok yani. Hatta bana kalırsa ayağa basma bile değil. Bir şekilde o bahane ile saldırı gerçekleşmiş. Şu anda MR sonucunu bekliyoruz. Artık sonuca göre doktorlar ayakta tedaviye mi devam edecekler, yatışa mı devam edecekler şu an bir şey diyemiyorum. Mehmet uzun zamandır MS hastası. MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres aşırı derecede tetikliyor bu durumu. Atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Bizim en büyük korkumuz bu. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek? O da bizi endişelendiriyor. Muhtemelen psikiyatrik bir yardım alacağız çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir travma yaşadı. Umarım sonrası için kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmaz. Şu an en büyük endişemiz bu açıkçası. Sağlığının daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum” (DHA)