Dövizdeki tırmanış sürüyor

Seçimlerin ardından iktidarın dövizdeki baskıyı kaldırmasıyla birlikte başlayan fiyat artışı sürüyor. Güne yükselişle başlayan dolar serbest piyasada 23,67 seviyesinde, euro da 25,56 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta her gün yeni bir rekor kıran dolar ve euro bu haftaya da hızlı bir başlangıç yapmıştı. Haftanın ikinci işlem gününde de döviz kurlarındaki yükseliş sürüyor. Dünü 23,63 liradan kapatan dola, saat 10.30 sıralarında 23,67 seviyesinde seyrediyor. Dolar kuru sabah 07.30’da 23,71’i gördü.

Dün 25,35 liradan günü tamamlayan euro da şu an 25,56 seviyesinde işlem görüyor. Euro sabahın ilk dakikalarında 25,7’ye kadar çıktı.

ALTIN DA TIRMANIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Ons altındaki hareket ve döviz piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle birlikte gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altının bugünkü satış fiyatı bin 489 lira. Çeyrek altın ise 2 bin 452 liradan satılıyor. (ANKA)