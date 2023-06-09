Döviz kuru arttı, Bulgar turistler Edirne’ye akın etti

Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle Edirne’ye alışveriş yapmak için Bulgaristan’dan gelen turistlerin sayısında artış yaşanıyor. Bulgaristan’dan Ulus Pazarı’na gelen turistler, alışverişlerini yaparak memleketlerine dönüyor.

Bulgaristan’ın para birimi leva, bugün 12.90 TL’ye kadar yükseldi. Kentin farklı noktalarında alışveriş yapan Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Kur farkı nedeniyle bol bol alışveriş yapan turistler, poşetlerine doldurdukları ürünleri memleketlerine götürüyor.

Pazarcı esnafı Murat Ahmet, “Bulgarlara hastayım. Çok iyi, ölüyorum onlara. Sadece alışveriş yapsınlar. Çok alıyorlar. Bereket versin, Bulgarlar olmasa burası biter” diye konuştu.

Esnaf Salih Mızrak ise “Geliyor, akın akın… 5 levaları 70 lira değerinde… Tişört, pantolon, çamaşırını alıyor. A’dan Z’ye her şeyini 100 levaya alıp Bulgaristan’a gidiyor. Türkiye cennet ülkesi efendim. Ulus Pazarı uluslararası bir pazar. Günde 10 bin turisti ağırlıyoruz. İşler mükemmel, her şey yerinde” dedi. (ANKA)