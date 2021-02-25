Döviz borcu bildirimlerinde bağımsız denetim zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le, firmaların döviz yükümlülüklerinin izlenmesi konusunda düzenlemelere gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin TCMB tarafından izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle kredisi 15 milyon dolar ve üstündeki firmaların döviz işlemlerine ilişkin bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu kaldırıldı. Firmalar 15 milyon dolar olan ve bunu aşan kredileri de, aylık olarak TCMB’ye bildirecek.

Bağımsız denetim zorunluluğu düzenlemesi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon dolar ve üstünde firmaların döviz işlemlerine ilişkin bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu kaldırıldı.

VUK’a uygun tablolarla bildirim kolaylığı

Yeni düzenleme ile firmalar için döviz pozisyonu bildirimlerini TCMB sistemine elektronik ortamda Vergi Usul Kanunu’na (VUK) uygun olarak kendi oluşturdukları tablolar ile yapma kolaylığı getirildi. Buna göre firmalar veri formunun sisteme girişini banka tarafından talimatla aksi belirtilmediği sürece sistemin genel ağ adresi olan tcmbveri.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.

15 milyon dolar ve üstü krediler aylık bildirilecek

Bu çerçevede firmalar, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamının 15 milyon dolar olması ve bunu aşması halinde, haftalık ve üç aylık yerine aylık olarak TCMB’ye bildirmekle yükümlü kılındı.

(İHA)