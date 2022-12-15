Dövdükleri gencin telefonunu ve sigarasını gasbettiler
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Dövdükleri gencin telefonunu ve sigarasını gasbettiler

Antalya’nın Kepez ilçesinde, parkta tartıştığı 2 genç tarafından darbedilen Enes Erdem’in (18) telefonu ve sigarası gasbedildi. Erdem, başından yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Yeni Mahalle 2453 Sokak’ta meydana geldi. Parkta oturan Enes Erdem, yanına gelen 2 gençle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Erdem, darbedildi. Şüpheliler, yere düşen Erdem’in telefonu ve sigarasını gasbedip kaçtı. Çevrede bulunanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan Erdem’i ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürdü. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarından Merve Ağır, “Kavga ediyorlardı, ayırmaya çalıştım. Ben gelince üzerinden kalkıp kaçmaya başladılar. Peşlerinden kovaladık. Çocuk ‘Sigaram ve telefonumu aldılar’ diye ağlıyordu” dedi. (DHA)

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Dövdükleri gencin telefonunu ve sigarasını gasbettiler
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