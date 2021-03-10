“Dostum Putin”!..

Sabahın erken saatleri… Gündemi tarıyordum… “Dınk” sesi… WhatsApp’ımdan bir mesaj uyarası geldi. İç ve dış siyasi gelişmeleri çok sıkı takip ve çok iyi analiz eden bir dostum “Gözünden kaçmış olabilir” diyerek bir link atmış. İndependent Türkçe’de 8 Mart tarihinde yayınlanan bir haber… Başlığı; “Rusya, Türkiye’yi bombalıyor şimdilik sadece Suriye’de”… Tırnak içinde başlık verdiklerinden belli; alıntı olduğu…

Derhal haberin içine daldım. Okuduktan sonra “Bugün başka bir şey yazılmaz” dedim…

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Beyaz saraydan 1 dakikalık telefon görüşmesi için beklenilen umut ışığı… Bu yüzden Biden’a sunulan kurbanlar… İkram edilen çiçek sepetleri!..

AB’ye dökülen inciler… Mısır ile kenarından flörtleşmeler…

İndependent Türkçe’de yayımlanan haberi birde siz okuyun o zaman;

-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i desteklemesiyle bilinen TV kanalının sitesinde yayımlanan makalede Rusya’nın Suriye’de Türkiye etkisine karşı hava harekatları düzenlediği öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i desteklemesiyle bilinen Rus milliyetçisi televizyon kanalı “Tsargrad”ın internet sitesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından skandal diye nitelendirilebilecek bir makale yayımlandı. Sitenin sürekli yazarlarından Aleksandr Ziganov imzalı makalede, “Rus Hava Kuvvetleri’nin Suriye’nin Lazkiye kentinde düzenlediği hava saldırılarının asıl amacının Türkiye Cumhurbaşkanı’nın hırsları olduğu” iddia ediliyor.

Makalede geçen yıl TSK’nın 34 kayıp vermesine neden olan hava saldırısıyla ilgili de “Rusya geçen sene İdlip’te 30 ila 60 Türk askerini ‘indirdi’ ve Türkiye bunu ‘yuttu’” ifadesine yer verildi. Rusya’nın Lazkiye’de sürdürdüğü son saldırıların hedefinde Türkistan İslam Partisi’nin yer aldığı belirtilen makalede hedefin bundan ibaret olmadığı, geniş vadeli hedefin Türkiye olduğu vurgusu yer aldı. Makalede Rusya’nın Suriye’de büyük bir kara harekatı hazırlığında olduğu da öne sürüldü.

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-”Erdoğan halifelik peşinde”

Ziganov, makalesinde bir de Türkiye ve Erdoğan analizi yaptı. Yazarın analizine göre Erdoğan’ın ideolojisi dış politika stratejisi üç sacayağına dayanıyor ve bunlardan birincisi “Halifelik”. Yazara göre, Ayasofya’nın ibadete açılması da bu yeni halifeliğin gayrı resmi ilanı.

Yazar, Erdoğan’da ve dolayısıyla Ankara’nın politikasında baskın olan ikinci ideolojik motifin Neo-Osmanlıcılık olduğunu söylüyor ve Türklerin Kanuni Sultan Süleyman döneminde, “Macaristan’dan Yemen’e, Cezayir’den Bakü’ye” uzanan imparatorluk sınırlarının hatırasını hâlâ içlerinde taşıdığını ve buralarda emellerinin olduğunu öne sürüyor.

Ziganov’a göre, üçüncü sacayağı da “Pantürkizm”. Yazar, Erdoğan’ın “Aralarında Türki dil konuşmak dışında ortaklık bulunmayan toplulukları” birleştirmek istediğini iddia ediyor.

Makalede, Erdoğan’ın bir Türk milliyetçisi olduğu iddiasına değinilirken, daha aşırı bir milliyetçi olan Devlet Bahçeli tarafından Suriye’de bir bataklığa gömülmeye itildiği görüşüne de yer veriliyor. Ziganov’un yazısı “Yetenekli Erdoğan bisiklette dengede durmaya çalışıyor ama artık duramıyor çünkü duramaz çünkü bir dağdan yokuş aşağı gidiyor” sözleriyle son buluyor.

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-Kanalın adı: “İstanbul”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin destekçisi iş adamı Konstantin Malofeev tarafından kurulan Tsargrad Tv’nin kurucu yayın yönetmenliğini, neo-Avrasyacılığın teorisyenleri arasında gösterilen düşünür Aleksandr Dugin yapmıştı. Dugin, 4 yıl önce sitenin yayın yönetmenliğinden ayrıldı. Site ve TV’nin adı Tsargrad Rusça’da Bizans’ın başkentine verilen isim. Bu isim, “Üçüncü Roma” teorisinden geliyor, buna göre birinci Roma ve ikinci Roma’nın (Bizans-Konstantinopolis) yıkılmasından sonra “Üçüncü Roma” olma şerefi “Ortodoksluğun yeni merkezi” olarak gördüğü Moskova’ya ait. Bu yüzden de sitenin adı tam çevirisi “Sezar’ın / İmparatorun / Çarın Şehri” anlamına gelen ve Slav dillerinde Konstantinopolis’in karşılığı olarak kullanılan Tsargrad.

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Görüşlerimi çok net biliyorsunuz… Habere herhangi bir yorum yapmayacağım. Kararı sizlere bıraktım. Ancak çok kısa bir şey kaleme alayım; “Üçüncü sacayağı”nı iyi görememişler veya bilinçli bir şekilde manipülasyon yapıyorlar!.. Acaba “1994 ruhunu” iyi anlayamadıklarından mı?.. Yoksa başka bir şey mi?..

Daha başka ne diyeyim?..

Evladım Kaya!.. Al eline bir kaya… (Tekerlemenin gerisini siz de çok iyi biliyorsunuz)

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.