Dört kızılgeyik, Salda Gölü yakınlarında doğaya salındı

Bursa’daki Kızılgeyik Üretme İstasyonu’nda yakalanan 4 kızılgeyik, Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Salda Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce sürdürülen ‘Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması’ projesi kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki ‘Kızılgeyik Üretme İstasyonu’ndan 4 kızılgeyiğin Burdur’a nakli için çalışma başlatıldı.

Yaban hayatı teknikeri Aziz Güler’in 1 aylık kapana alıştırma çalışmaları sonrasında; ilk etapta DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeteri kadar geyiğin yakalama kapanına girmesi için 48 saat aralıksız nöbet tuttu.

BOYNUZLARI GÜVENLİ ŞEKİLDE KESİLDİ

Aynı anda 4 geyiğin kapana girmesiyle başlayan nakil sürecinde DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü veteriner hekimleri Nihal Bilgici Yıldız ve Azizcan Sezer, kızılgeyiklerin Bursa’dan Burdur’a taşınması için gerekli çalışmalara başladı. Önce yakalama kapanı içerisindeki kızılgeyikler, tek tek kapan içerisindeki huniye alınarak, boynuz kesme işlemi için anesteziye alındı. Geyiklerin kendilerine verecekleri zararı engellemek için boynuzları güvenli şekilde kesildi. Taşıma kafeslerine alınmadan önce geyikleri yolculuğa hazırlamak için muayeneleri yapıldı.

10 SAAT SÜREN YOLCULUK

Bursa- Burdur arasındaki yolculuk sırasında geyiklerin herhangi bir sağlık problemi yaşamaması için multivitamin, iç-dış parazit ve benzeri ilaçlar uygulandı. Genel kontrolleri de yapılan geyikler, taşıma kafeslerine konuldu. 10 saat süren yolculuk sırasında; geyiklerin yüksek sıcaklık stresine girmemeleri için ara ara mola verilerek, kontrolleri yapıldı ve su ihtiyaçları karşılandı. Saat 03.00 civarında Burdur’a getirilen geyikler, DKMP 2’nci ve 6’ncı bölge müdürlükleri ekiplerince Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınlarındaki Eşeler Dağı mevkisinde doğaya salındı. (DHA)