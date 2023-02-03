Dört hükümet ve Millet İttifakı

14 Mayıs 1950 seçimlerinden zaferle çıkıp iktidar olan DP:

27 yıl iktidar olan CHP karşısında…

Hemen her görüşten:

Seçmeni ve politikacıyı uzlaştırmayı başardığı için kazanmıştı seçimleri…

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İlerleyen yıllarda…

“Homojen parti olma” sevdası yüzünden…

Ülkeyi kaosa sürükledi…

Ve:

Yasa dışı bir ordu hamlesiyle:

Paramparça edildi…

★

Biri Başbakan…

İkisi Bakan olmak üzere…

3 Devlet İnsanı:

Darağacında öldürüldü…

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1965 seçimlerinde tek başına iktidar olan AP de DP gibi her görüşten seçmenin oylarıyla kazandı…

4 yıl sonra ayrışma hareketleri başladı…

Ayrışmak isteyen daha muhafazakâr kanat taleplerinin tümüyle yerine getirilmesinde ısrarda:

Ne kadar hatalıysa…

★

Demirel de:

Hiç taviz vermemekte:

O kadar hatalıydı…

Büyük devalüasyon…

Ve…

12 Mart 1971 muhtırası…

İşte bunun sonucu geldi…

★

ANAP, 1983 seçimlerini…

Homojen solumsu ile…

Homojen tutucu sağa karşı…

Tüm siyasi görüşleri aynı çatı altında birleştirebildiği için kazandı…

Ama…

★

1987’ye gelindiğinde…

Özgürlükçü Özal…

Yasaklı siyasetçilerin yasağını Meclis’te değil…

Referandum ile kaldırmaya kalkıştı…

Kendisi de:

“Yasak devam etsin” diye çabalayınca:

ANAP dörde bölündü…

★

AKP de…

FP’den (Ak saçlı ve homojen Millî Görüşçü) kopup kurulduğunda…

Tıpkı:

DP, AP ve ANAP gibiydi…

Her görüşü birleştirmişti…

Yani…

Bugünkü:

Millet İttifakı gibiydi…

★

Ancak…

AKP’nin o:

“Yeni Muhafazakâr Liberal Demokrat” anlayışı ne yazık ki:

Çok kısa sürdü…

★

Bağlayayım…

Millet İttifakı’ndan:

DP’nin 1950-1954…

AP’nin 1965-1969…

ANAP’ın 1984-1987…

Ve AKP’nin 2003-2007 yılları arasındaki uzlaşmacı politikalarını sürdürmesini beklemek hakkımız…

★

O dönemlerde o dört hükümet…

Dört Başbakan…

Tezatların tesanütü/Çelişkilerin uyumu tezinin doğruluğunu kanıtlamayı başarmışlardı…

★

Millet İttifakı partileri ve seçmenleri…

DP, AP, ANAP ve AKP’nin başarılı dönemlerini de…

Yıkılış süreçlerini de örnek almalı…

“Başardıysalar neden?..”

“Çöktüyseler neden?..” sorularına doğru cevap vermelidirler…

★

Erdoğan sonrası oluşacak yeni muhalefetin ise:

Akılcı…

Medeni…

Ve…

Değişime açık kadrolarıyla…

Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini daha da güçlendirmesini:

Temenni ediyorum…

Politik dehşet

Amerika’da bir iç savaş yaşandı…

Ama…

İhtilâl olmadı…

Yani…

Amerika’da:

Doğrudan:

Demokratik anayasal bir rejim kuruldu.

★

Birbirleriyle savaşsalar da:

Demokratik hukuk devletiyle yönetilmekte:

Kararlı…

Ve…

Israrlı oldular…

★

Günümüzde:

İhtilâl…

Ya da:

İç savaş:

Politik dehşet…

Ve:

İktisadî ihtirastan başka bir şey değil…

★

Ey politikacı milleti!..

Sadece kendi tarihimize takılıp kalmayın…

Başarmış ulusların:

Nasıl başardıklarını…

Tarih kitaplarından öğrenin…

Ve…

★

Kavgadan da…

Demokrasi dışı uygulamalardan da:

Umudunuzu kesin…

Kariyer çağı

Ahlâk, insanın belinden aşağıda değil…

Beyninde…

Ve:

Kalbindedir…

★

Avrupa Birliği de:

Ahlâkî ve…

Toplumsal bir:

Birliktir…

★

Türkiye AB üyesi olmalıdır…

Belki o zaman ancak:

Halkımız ahlâkın:

Belden aşağıda değil…

Beyinde…

Ve…

Kalpte olduğunu öğrenir…

★

Ve belki o zaman…

Lidere değil…

Organizatöre ihtiyacımız olduğunu kabul ederiz…

★

Belki o zaman:

Karizmayı çizer…

Kariyere:

Saygı duyarız…

Millet’e güvenin

Bir yıldır:

“Battı, batıyor…”.

“Koptu, kopuyor…”.

“Ayrıldılar, ayrılıyorlar” diye papatya falı bakılan Millet İttifakı bugün…

İlk toplantılarından çok daha ileri bir safhada…

★

Bugün:

Millet İttifakı her yüz kişiden 65’inin umudu olduysa eğer…

Bu başarının temel sebebi:

6 siyasi liderin…

Birbirleriyle gerçekleştirdikleri:

★

İletişim…

Yardımlaşma…

Uzlaşma…

Ve…

Paylaşım kültürlerinin:

Zenginliğidir…

Kavga mı?

Millet İttifakı iktidarında:

Cumhuriyet tarihimizde ikinci defa (Birincisi Atatürk’ün sağlığında…).

Dünyevî ve ahlâkî otoritenin…

Birleştirici öncülüğünde:

Yönetileceğiz…

★

Hukukun üstünlüğü…

Güçlü ve siyasetten arınmış bir ordu…

Adil ve bağımsız bir yargı…

Temsil esasına dayanan bir demokrasi…

Ve sağduyulu…

Etkin bir:

Muhalefetimiz olacak…

★

Bu umudun tadını çıkarmak varken…

“Kim cumhurbaşkanı adayı olacak?” Kavgasına gerek var mı?..

Soruyorum

Sevgili Ahmet (Hakan),

Milletçe hayalimiz olan AB’ne…

Tam üyelik için çalışmalara başlamak…

Ve…

★

Bunu başardıktan sonra…

AB tepe yönetiminden:

“Aferin” alıp…

Tam üyeliğe kabul edilmek mi:

Aşağılık bir şeydir?..

★

Yoksa…

Başkanlarına:

“15 Temmuz’un finansörü…”.

“Şerefsiz…”

“Katil” dediğimiz devletlerden para dilenmek mi?..

★

Başka sorum yok…

★

Not:

Ülkemizde uzun yıllar bakanlık yapmış bir siyasi lidere:

“Aşağılık” demenin, gazetecilik ahlâkıyla nasıl bağdaştırılabileceğini ise:

Değerli okura bırakıyorum…

Günün şakası

Diplomalı gerçek ekonomistlerin ekonomistlikten istifa etme gerekçeleri açıklandı:

“Benim alanım ekonomi, ben ekonomistim lafı ayağa düştü…”.

Alkış gerekir

Kılıçdaroğlu’nu takdir etmek yerine:

Küçümsemek…

“Kazanamaz ki” diye dudak bükmek…

Haksızlık…

Ve…

Hiç ahlâkî değil…

★

Özgürlükçü sosyal demokrat Kemal Bey ve CHP yönetiminin…

Muhafazakâr demokrat diğer 5 siyasi parti genel başkanı ve idarecileriyle birlikteliği eleştirilecek değil:

Alkışlanacak bir başarıdır…

Fıkra gibi

Erdoğan’ın TRT canlı yayını yaklaşık 2 saat sürdü…

Yayına katılan beş gazeteciden hiçbiri Erdoğan’a:

Sinan Ateş cinayetini:

Sormadı…

Pardon:

Soramadı…

★

Unuttular mı?..

Hayır…

Emre uyup…

Gereğini yerine getirdiler…

Ne memleket

İktidar sözcülerinin:

“Terörist…”.

Ya da:

“Teröristlerle ortak çalışıyorlar…” diye suçladığı demokrasi platformu:

“Anayasa uygulansın” diye mücadele ediyor…

★

Onları “terörle” ilişkilendiren iktidar kanadı ise:

“Anayasa’nın değil, Reisimizin dediği olur” diyerek…

Anayasayı da…

Hukuku da:

Ezip geçiyor…

★

Ne memleket be!..

Utandım

En büyük sorun…

Altı parti arasındaki:

Uyumsuzlukmuş…

Devacı, İYİ Parti aleyhine…

İYİ Partici, CHP aleyhine…

Davutoğlucu hepsi aleyhine…

Konuşuyor babam:

Konuşuyormuş…

★

İktidar medyasının:

“Yeni haber dili” böyle…

Yani…

“Mış…”.

Ve…

“Muş…” haberciliği…

★

Ben de iktidar partileri için aynı dili kullanarak…

“Mışlı, muşlu” haber uydurmayı denedim…

Beceremedim…

Daha doğrusu:

Utandım…

Vazgeçtim…