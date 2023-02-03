Dört hükümet ve Millet İttifakı
14 Mayıs 1950 seçimlerinden zaferle çıkıp iktidar olan DP:
27 yıl iktidar olan CHP karşısında…
Hemen her görüşten:
Seçmeni ve politikacıyı uzlaştırmayı başardığı için kazanmıştı seçimleri…
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İlerleyen yıllarda…
“Homojen parti olma” sevdası yüzünden…
Ülkeyi kaosa sürükledi…
Ve:
Yasa dışı bir ordu hamlesiyle:
Paramparça edildi…
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Biri Başbakan…
İkisi Bakan olmak üzere…
3 Devlet İnsanı:
Darağacında öldürüldü…
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1965 seçimlerinde tek başına iktidar olan AP de DP gibi her görüşten seçmenin oylarıyla kazandı…
4 yıl sonra ayrışma hareketleri başladı…
Ayrışmak isteyen daha muhafazakâr kanat taleplerinin tümüyle yerine getirilmesinde ısrarda:
Ne kadar hatalıysa…
★
Demirel de:
Hiç taviz vermemekte:
O kadar hatalıydı…
Büyük devalüasyon…
Ve…
12 Mart 1971 muhtırası…
İşte bunun sonucu geldi…
★
ANAP, 1983 seçimlerini…
Homojen solumsu ile…
Homojen tutucu sağa karşı…
Tüm siyasi görüşleri aynı çatı altında birleştirebildiği için kazandı…
Ama…
★
1987’ye gelindiğinde…
Özgürlükçü Özal…
Yasaklı siyasetçilerin yasağını Meclis’te değil…
Referandum ile kaldırmaya kalkıştı…
Kendisi de:
“Yasak devam etsin” diye çabalayınca:
ANAP dörde bölündü…
★
AKP de…
FP’den (Ak saçlı ve homojen Millî Görüşçü) kopup kurulduğunda…
Tıpkı:
DP, AP ve ANAP gibiydi…
Her görüşü birleştirmişti…
Yani…
Bugünkü:
Millet İttifakı gibiydi…
★
Ancak…
AKP’nin o:
“Yeni Muhafazakâr Liberal Demokrat” anlayışı ne yazık ki:
Çok kısa sürdü…
★
Bağlayayım…
Millet İttifakı’ndan:
DP’nin 1950-1954…
AP’nin 1965-1969…
ANAP’ın 1984-1987…
Ve AKP’nin 2003-2007 yılları arasındaki uzlaşmacı politikalarını sürdürmesini beklemek hakkımız…
★
O dönemlerde o dört hükümet…
Dört Başbakan…
Tezatların tesanütü/Çelişkilerin uyumu tezinin doğruluğunu kanıtlamayı başarmışlardı…
★
Millet İttifakı partileri ve seçmenleri…
DP, AP, ANAP ve AKP’nin başarılı dönemlerini de…
Yıkılış süreçlerini de örnek almalı…
“Başardıysalar neden?..”
“Çöktüyseler neden?..” sorularına doğru cevap vermelidirler…
★
Erdoğan sonrası oluşacak yeni muhalefetin ise:
Akılcı…
Medeni…
Ve…
Değişime açık kadrolarıyla…
Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini daha da güçlendirmesini:
Temenni ediyorum…
Politik dehşet
Amerika’da bir iç savaş yaşandı…
Ama…
İhtilâl olmadı…
Yani…
Amerika’da:
Doğrudan:
Demokratik anayasal bir rejim kuruldu.
★
Birbirleriyle savaşsalar da:
Demokratik hukuk devletiyle yönetilmekte:
Kararlı…
Ve…
Israrlı oldular…
★
Günümüzde:
İhtilâl…
Ya da:
İç savaş:
Politik dehşet…
Ve:
İktisadî ihtirastan başka bir şey değil…
★
Ey politikacı milleti!..
Sadece kendi tarihimize takılıp kalmayın…
Başarmış ulusların:
Nasıl başardıklarını…
Tarih kitaplarından öğrenin…
Ve…
★
Kavgadan da…
Demokrasi dışı uygulamalardan da:
Umudunuzu kesin…
Kariyer çağı
Ahlâk, insanın belinden aşağıda değil…
Beyninde…
Ve:
Kalbindedir…
★
Avrupa Birliği de:
Ahlâkî ve…
Toplumsal bir:
Birliktir…
★
Türkiye AB üyesi olmalıdır…
Belki o zaman ancak:
Halkımız ahlâkın:
Belden aşağıda değil…
Beyinde…
Ve…
Kalpte olduğunu öğrenir…
★
Ve belki o zaman…
Lidere değil…
Organizatöre ihtiyacımız olduğunu kabul ederiz…
★
Belki o zaman:
Karizmayı çizer…
Kariyere:
Saygı duyarız…
Millet’e güvenin
Bir yıldır:
“Battı, batıyor…”.
“Koptu, kopuyor…”.
“Ayrıldılar, ayrılıyorlar” diye papatya falı bakılan Millet İttifakı bugün…
İlk toplantılarından çok daha ileri bir safhada…
★
Bugün:
Millet İttifakı her yüz kişiden 65’inin umudu olduysa eğer…
Bu başarının temel sebebi:
6 siyasi liderin…
Birbirleriyle gerçekleştirdikleri:
★
İletişim…
Yardımlaşma…
Uzlaşma…
Ve…
Paylaşım kültürlerinin:
Zenginliğidir…
Kavga mı?
Millet İttifakı iktidarında:
Cumhuriyet tarihimizde ikinci defa (Birincisi Atatürk’ün sağlığında…).
Dünyevî ve ahlâkî otoritenin…
Birleştirici öncülüğünde:
Yönetileceğiz…
★
Hukukun üstünlüğü…
Güçlü ve siyasetten arınmış bir ordu…
Adil ve bağımsız bir yargı…
Temsil esasına dayanan bir demokrasi…
Ve sağduyulu…
Etkin bir:
Muhalefetimiz olacak…
★
Bu umudun tadını çıkarmak varken…
“Kim cumhurbaşkanı adayı olacak?” Kavgasına gerek var mı?..
Soruyorum
Sevgili Ahmet (Hakan),
Milletçe hayalimiz olan AB’ne…
Tam üyelik için çalışmalara başlamak…
Ve…
★
Bunu başardıktan sonra…
AB tepe yönetiminden:
“Aferin” alıp…
Tam üyeliğe kabul edilmek mi:
Aşağılık bir şeydir?..
★
Yoksa…
Başkanlarına:
“15 Temmuz’un finansörü…”.
“Şerefsiz…”
“Katil” dediğimiz devletlerden para dilenmek mi?..
★
Başka sorum yok…
★
Not:
Ülkemizde uzun yıllar bakanlık yapmış bir siyasi lidere:
“Aşağılık” demenin, gazetecilik ahlâkıyla nasıl bağdaştırılabileceğini ise:
Değerli okura bırakıyorum…
Günün şakası
Diplomalı gerçek ekonomistlerin ekonomistlikten istifa etme gerekçeleri açıklandı:
“Benim alanım ekonomi, ben ekonomistim lafı ayağa düştü…”.
Alkış gerekir
Kılıçdaroğlu’nu takdir etmek yerine:
Küçümsemek…
“Kazanamaz ki” diye dudak bükmek…
Haksızlık…
Ve…
Hiç ahlâkî değil…
★
Özgürlükçü sosyal demokrat Kemal Bey ve CHP yönetiminin…
Muhafazakâr demokrat diğer 5 siyasi parti genel başkanı ve idarecileriyle birlikteliği eleştirilecek değil:
Alkışlanacak bir başarıdır…
Fıkra gibi
Erdoğan’ın TRT canlı yayını yaklaşık 2 saat sürdü…
Yayına katılan beş gazeteciden hiçbiri Erdoğan’a:
Sinan Ateş cinayetini:
Sormadı…
Pardon:
Soramadı…
★
Unuttular mı?..
Hayır…
Emre uyup…
Gereğini yerine getirdiler…
Ne memleket
İktidar sözcülerinin:
“Terörist…”.
Ya da:
“Teröristlerle ortak çalışıyorlar…” diye suçladığı demokrasi platformu:
“Anayasa uygulansın” diye mücadele ediyor…
★
Onları “terörle” ilişkilendiren iktidar kanadı ise:
“Anayasa’nın değil, Reisimizin dediği olur” diyerek…
Anayasayı da…
Hukuku da:
Ezip geçiyor…
★
Ne memleket be!..
Utandım
En büyük sorun…
Altı parti arasındaki:
Uyumsuzlukmuş…
Devacı, İYİ Parti aleyhine…
İYİ Partici, CHP aleyhine…
Davutoğlucu hepsi aleyhine…
Konuşuyor babam:
Konuşuyormuş…
★
İktidar medyasının:
“Yeni haber dili” böyle…
Yani…
“Mış…”.
Ve…
“Muş…” haberciliği…
★
Ben de iktidar partileri için aynı dili kullanarak…
“Mışlı, muşlu” haber uydurmayı denedim…
Beceremedim…
Daha doğrusu:
Utandım…
Vazgeçtim…