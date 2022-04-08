Dört Bakan Yardımcısı görevden alındı!
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Dört Bakan Yardımcısı görevden alındı!

Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atandı.

Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

(İHA)

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