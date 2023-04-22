Dört araç birbirine girdi: Otoyol trafiğe kapandı
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Dört araç birbirine girdi: Otoyol trafiğe kapandı

Bolu Anadolu Otoyolu’nda 4 otomobilin karıştığı hasarlı kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı. D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, uzun kuyruklara neden oldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu-Düzce il sınırı İlker Erdem Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönüne giden 4 otomobil, birbirine girdi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti, trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle araçlar, Abant gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli acil dönüş noktasından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Gişeler ile acil dönüş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. (DHA)

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