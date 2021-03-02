Donmuş erkek cesedi bulundu

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmene ait bir erkek cesedi bulundu.

Başkale ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Gelenler Mahallesi’nde jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine sınır bölgesinde düzensiz göçmene ait donmuş bir erkek cesedi bulundu. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri, sınır bölgesinde yapmış olduğu incelemede Gelenler Mahallesi’ne bağlı Davutabat mezrası yolu üzerinde yerde yüz üstü yatmış bir erkek cesedi buldu. Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen 25 yaşlarında kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Öte yandan, yine Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Özpınar Mahallesi’nde ikamet eden ve göçmen kaçakçılığı suçundan araması bulunan F.A. ile oğlu F.A.’yı ise yapılan şafak operasyonuyla yakaladı.

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