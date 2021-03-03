Dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor! -23 derece
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Dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor! -23 derece

Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 23 derece ölçüldü.

Ardahan’da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Soğuk hava, özellikle gece ve sabah erken saatlerde etkili oluyor. Soğuk havanın etkisi altında olan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde sıfırın altında 23 derece ölçüldü. Göle’de dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 15, Göle’de 23, Hanak’ta 16, Çıldır’da 14, Posof’ta 9 ve Damal’da 15 derece olarak kaydedildi.

(İHA)

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