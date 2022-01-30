Döndük başa

Mısır’ın Yunanistan’la deniz ve BAE’nin İsrail ile barış anlaşması imzalamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos 2020’de Cuma namazı çıkışı gazetecilerle sohbetinde “Yunanistan’la anlaşma konusunda ben Mısır’ı anlamakta zorlanıyorum doğrusu. Çünkü Mısır, bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. Yani ‘Burada yanlış anlaşılmalar var’ diyor. ‘Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var’ diyor. Şu anda istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor, devam ettirecek. Maalesef bu süreç içerisinde Suudi Arabistan’da da yanlış adımlar atılıyor. Bu konuda Dışişleri Bakanıma da bugün söyledim. ‘Süratle muhatabınla bunu görüş ve bu konuda gerekli adımlar atılsın’ dedim. Tabii bir başka gelişme daha var. O da özellikle üçlü adım İsrail. İsrail’le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin’e yönelik atılan adım yenilir, yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin, büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor. Şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki, ‘Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin’i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz” demişti.

Yaklaşık 17 ay geçti.

Peki öncesine ne olmuştu?

3 Temmuz 2013’de Müslüman Kardeşler iktidarını devirdiği için düşman bellediğimiz Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gerginliğe devam ettik.

Haziran 2017’de dost ve müttefikimiz Katar’la ilişkilerini kestikleri için Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’le düşman olduk sonra da Türk askerini Katar’a yolladık.

Aralık 2017’de Trump Kudüs’ü “İsrail’in ve dünya Yahudilerinin ebedi ve tarihi başkenti” olarak tanıyıp Amerikan elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyınca kıyameti koparan Erdoğan İsrail’e söylemediğini bırakmadı:

‘Katil, terörist ve cani devlet’

Bu arada yandaş medya ve AK troller İsrail, BAE, Suudi Arabistan ve elbette Sisi’ye söylemediğini bırakmıyordu.

Özellikle BAE Başkanı Muhammed Bin Zayid’e…

“FETÖ darbe girişimini finanse ediyor, İsrail’le birlikte İslam’a ve Müslümanlara ihanet ediyor ve her yerde Türkiye’nin karşısına dikiliyor”…

Yeni Şafak gazetesine göre “Şerefsiz adamın teki”.

Peki sonra ne oldu?

“Şerefsiz adam” 24 Kasım 2021’de Ankara’da müthiş bir törenle karşılandı.

Başka!

14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak’ın ‘yerle bir edelim’ dediği Abu Dabi’ye gidiyor.

Üç gün önce Sisi oradaydı.

Yarın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Abu Dabi’de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog’un bu hafta içinde Ankara’ya geleceğini söyledi.

Süper!

Öncesinde ya da sonrasında Erdoğan 2 Ekim 2018’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kafasını İstanbul’da kestiren Veliaht Muhammed Bin Selman’la buluşmak için Riyad’a gidecek.

Sırada Sisi var mı bilinmez ama Büyük Tiyatro müthiş.

Herkes rolünü harika bir şekilde oynuyor.

Her şey Büyük Patron Biden’dan bir “aferin” koparmak için.

Böyle bir “aferin” Türkiye için çil çil yeşil dolarlar olabilir de Körfez’in petrol ve doğal gaz zengini sultan, kral, emir ve şeyhleri neyin peşinde olabilir!

Onlar için ihanet kronik ve genetik bir hastalıktır.