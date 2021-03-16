Dolu yağışı yolları kayganlaştırınca kazalar ardı ardına geldi
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Dolu yağışı yolları kayganlaştırınca kazalar ardı ardına geldi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, etkili olan dolu yağışı çok sayıda kazaya yol açtı.

Aliağa ilçesinde, sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Etkili dolu yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

FOTO: İHA

Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda araç kaza yaptı. Kazaların can kaybına yol açmaması sevindirirken, hafif yaralıların olduğu kazalarda araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

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