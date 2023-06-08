Dolar ve Euro rekor tazeledi

Seçim öncesi baskılanarak belli bir seviyede tutulmaya çalışılan döviz kurları, seçimlerin ardından hızla yükseldi. Seçimlerin ardından Türk lirasındaki değer kaybı yüzde 10’un üzerine tırmanırken bugün de dolar ve eurodaki yükseliş devam etti. Dolar 23,37’yi görürken, euro 25’in üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kurulan kabinede Mehmet Şimşek’in başına geçtiği Maliye ve Hazine Bakanlığı, dövizi baskılama kararından vazgeçti. Bunun üzerine kurlar hızla yükseldi. Dün yaşanan tarihi günde dolar ve euroda 2’şer liralık bir artış yaşandı. Türk lirası bir günde yüzde 7 değer kaybetti. 14 Mayıs seçimlerinden bu yana Türk lirasındaki kayıp yüzde 10’u aşarken bir yıllık kayıp yüzde 20’nin üzerine çıktı.

Döviz kurları bugün de artışını sürdürüyor. Dün 23’ün üzerine çıkan dolar bugün öğlen saatlerinde serbest piyasada 23,37’den işlem görüyor. Dün 26,85 seviyesine kadar yükselen euro, bugün 25 liralının üzerine çıkarak bir kez daha tarihi rekor kırdı.

Uzmanlar, ithalatı kısmak, buna karşılık ihracatı desteklemek ve yurda sıcak para girişimini temin amacıyla serbest bırakılan döviz kurundaki artışın 125 milyar dolara ulaşan kur korumalı mevduatın yükününü çok daha artırdığına dikkat çekti. (ANKA)