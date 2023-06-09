Dolar ve euro güne yine rekorla başladı

Piyasaların, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) başkan değişikliklerini öğrenerek başladığı günde döviz kurları yeni rekorlar kırdı. Dolar, 23,64, euro ise 25,73 liraya kadar yükseldi. Böylece Türk lirası yeni günde de değer kaybını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizi düşürme politikasını yürütmek için adadığı Merkez Bankası Başkanlarından biri olan Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanlığı’na atanırken, yeni Merkez Bankası Başkanı da Dr. Hafize Gaye Erkan oldu. Piyasanın gözü, bu ayki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında olacak. Beklenti, politika faizinin artırılması yönünde.

KURLARDAKİ YUKARI HAREKET SÜRÜYOR

Döviz kurları ve gram altındaki yukarı yönlü hareket sürüyor. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,37 TL seviyesinde hareket eden dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada 23,6490 liraya kadar çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Dolar, serbest piyasada 11.00 sıralarında 23,50 seviyelerinden işlem görüyor.

Euro da sığ piyasada 25,73 liraya kadar tırmandı. Şu dakikalarda ise 25,31 liradan işlem görüyor.

ALTIN DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Altın da bugüne yükselerek başladı. Gram altının fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak bin 494 lira oldu. Altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenirken, sabah saatlerinde bin 964 dolarda işlem gördü.

BORSA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününe primli başladı. BIST 100 Endeksi, açılışta yüzde 0,89 oranında yükselişle 5603 puana çıktı. Bankacılık endeksi ise yüzde 1,03 artışla 5077 puana yükseldi. (ANKA)